Tomba profanata, tensione tra Francesco Dolci e Carmelo Abbate per il messaggio su un forum su Pamela Genini

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Durante una puntata della trasmissione Quarto Grado, Francesco Dolci si è scontrato con Carmelo Abbate. Dolci stava dando spiegazioni su un messaggio comparso in un forum su Pamela Genini nel 2021. Abbate non sarebbe stato soddisfatto delle spiegazioni e Dolci gli avrebbe rinfacciato una serie di elementi a suo favore, ritenuti sempre insoddisfacenti dal giornalista.

Il messaggio su un forum su Pamela Genini nel 2021

Nell’agosto del 2021, su un forum dedicato a Pamela Genini, è apparso un messaggio che chiedeva informazioni sulla ragazza, firmato da un utente con il nome di Francesco.

Questa particolarità è stata fatta notare alla redazione della trasmissione di Rete 4 Quarto Grado da un utente, e ne è stato chiesto conto a Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini.

ANSA

Il messaggio recitava:

Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno è stato con Pamela Genini. Fa molto marketing a Milano.

La risposta di Francesco Dolci sul messaggio

Dolci ha immediatamente spiegato di essere a conoscenza da anni di questo messaggio: “Questa cosa mi era stata fatta notare da una persona che ho scoperto dopo essere cliente di Pamela” ha commentato.

“Ne avevo anche parlato con Pamela, e i messaggi che ci siamo scambiati a riguardo sono sul famoso telefono bianco” ha poi continuato Dolci.

Lo scontro con Carmelo Abbate

Durante queste dichiarazioni, Dolci riprende Carmelo Abbate per un commento, lamentandosi del fatto che al giornalista non sarebbe mai soddisfatto delle spiegazioni date da Dolci.

“La foto del coltello non ti va bene, i rinvii a giudizio dei reati che continuo a subire non ti vanno bene, le prove dei jammer che fanno saltare le telecamere, non vanno bene” ha rinfacciato Dolci ad Abbate.

Quando Dolci parla del “coltello” si riferisce a quello ritrovato nella sua abitazione e sequestrato dai carabinieri.

Sempre a Quarto Grado, Dolci e il suo avvocato hanno sostenuto che il coltello non fosse di proprietà dell’uomo e che non lo avesse mai visto prima che i carabinieri lo sequestrassero.

Il legale di Dolci ha anche sottolineato che la prima foto del coltello che appare nelle carte delle indagini inquadra anche la mano di una giornalista, che avrebbe ritrovato l’arma.