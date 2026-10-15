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I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno eseguito otto decreti di perquisizione, recuperando numerosi reperti archeologici. L’operazione ha portato allo smantellamento di una rete criminale dedita al furto e alla ricettazione di beni culturali. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, è stata condotta tra il Veronese, il Mantovano e il Rodigino, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di reperti archeologici e numismatici attraverso canali online e il mercato locale.

Operazione coordinata: le province coinvolte

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine il 13 ottobre 2026 dai militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, con il supporto dei colleghi dei Nuclei TPC di Venezia, Udine, Monza e Bologna, oltre ai Comandi Provinciali dell’Arma territoriale di Verona, Rovigo, Mantova e Rimini. L’azione ha visto l’esecuzione di otto decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto e ricettazione di beni culturali, oltre che di ricerche archeologiche non autorizzate.

Le indagini e la scoperta della rete criminale

L’attività investigativa, avviata nel marzo 2026, è nata dal monitoraggio costante del web da parte dei Carabinieri del TPC di Roma. Gli investigatori hanno individuato un utente che, attraverso una nota piattaforma di vendita online, pubblicava inserzioni con descrizioni generiche per occultare la reale natura delle transazioni. In questo modo, l’indagato riusciva a spedire in totale anonimato lotti di monete antiche appena scavate, eludendo le normative e servendo acquirenti sia italiani che stranieri.

La svolta nelle indagini e il sequestro dei reperti archeologici

La svolta decisiva è arrivata il 15 giugno 2026, quando una perquisizione presso l’abitazione dell’utente sospetto ha permesso di rinvenire e sequestrare numerosi reperti archeologici e attrezzature tecniche da scavo. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire l’esistenza di una vera e propria rete criminale, con ruoli ben definiti: dai cosiddetti “tombaroli“, responsabili degli scavi clandestini, agli intermediari e ai ricettatori finali.

Il modus operandi dell’organizzazione

La fase di scavo clandestino si concentrava principalmente tra il veronese, il mantovano e l’asta del Canal Bianco nel rodigino. L’organizzazione pianificava con cura le operazioni, studiando volumi storici specializzati e incrociando coordinate GPS per individuare siti archeologici non ancora vincolati. Le spedizioni notturne venivano effettuate con sofisticati metal detector e strumenti da scavo, grazie anche alla collaborazione di “basisti” locali incaricati di segnalare i terreni agricoli appena arati e di indicare le zone meno controllate dalle forze dell’ordine.

Canali di smistamento e ricettazione

Oltre al canale di vendita online, le indagini hanno portato alla luce un ulteriore canale di smistamento sul mercato numismatico locale. I reperti venivano conferiti presso un esercizio commerciale compiacente nel mantovano, che fungeva da punto di stima, stoccaggio e monetizzazione del materiale illecito, dissimulando la provenienza delittuosa dei beni.

I beni recuperati

L’operazione ha permesso di recuperare un ingente quantitativo di beni di rilevante interesse archeologico, tra cui:

400 tessere musive, appartenenti a pavimentazioni in mosaico di età romana;

musive, appartenenti a pavimentazioni in mosaico di età romana; 311 monete antiche in metallo di varia natura e dimensione;

antiche in metallo di varia natura e dimensione; 1 scultura in bronzo raffigurante la divinità maschile di Giove;

in bronzo raffigurante la divinità maschile di Giove; 489 reperti archeologici in metallo e materiale fittile, tra cui fibule, borchie, anelli e frammenti ceramici;

archeologici in metallo e materiale fittile, tra cui fibule, borchie, anelli e frammenti ceramici; 30 selci lavorate di interesse archeologico;

lavorate di interesse archeologico; 5 metal detector, 3 pin pointer e arnesi da scavo.

Carabinieri