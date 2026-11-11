Tombe profanate nei cimiteri del Cremonese, denunciato un uomo incastrato dalle telecamere

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Almeno 15 episodi di furto e profanazione si sono verificati tra la fine dell’estate e l’autunno nei due cimiteri di Corte de’ Cortesi con Cignone, in provincia di Cremona: quello del capoluogo comunale e quello della frazione di Cignone. I Carabinieri hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile delle incursioni.

L’indagine dopo le segnalazioni in due cimiteri

L’attività dei carabinieri è partita dalle denunce di 8 cittadini, che durante le visite ai propri defunti hanno trovato sepolture saccheggiate.

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Dagli arredi funerari erano stati sottratti decorazioni e accessori in rame e ottone. Oltre ai danni materiali, ancora da quantificare, gli episodi hanno provocato turbamento nella comunità per la violazione di luoghi considerati sacri.

Il ruolo delle telecamere e dei lettori di targhe

I militari della Stazione di Robecco d’Oglio hanno avviato accertamenti combinando il presidio del territorio con l’analisi delle informazioni raccolte.

Hanno esaminato, inoltre, ore di filmati delle telecamere comunali e confrontato i transiti registrati dai lettori di targhe collocati sulle strade di accesso ai paesi. L’incrocio tra gli orari delle incursioni e i veicoli sospetti, osservati tra la fine di agosto e quella di ottobre, ha permesso di individuare il presunto autore, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici.

Le accuse contestate

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona.

Le ipotesi di reato sono furto aggravato, danneggiamento continuato e vilipendio di tombe.

IPA