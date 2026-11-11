Tombe profanate nei cimiteri del Cremonese, denunciato un uomo incastrato dalle telecamere
Un uomo è stato denunciato per i furti e le profanazioni in due cimiteri: decisive le immagini di videosorveglianza e i lettori di targhe.
Almeno 15 episodi di furto e profanazione si sono verificati tra la fine dell’estate e l’autunno nei due cimiteri di Corte de’ Cortesi con Cignone, in provincia di Cremona: quello del capoluogo comunale e quello della frazione di Cignone. I Carabinieri hanno denunciato un uomo ritenuto responsabile delle incursioni.
- L’indagine dopo le segnalazioni in due cimiteri
- Il ruolo delle telecamere e dei lettori di targhe
- Le accuse contestate
L’indagine dopo le segnalazioni in due cimiteri
L’attività dei carabinieri è partita dalle denunce di 8 cittadini, che durante le visite ai propri defunti hanno trovato sepolture saccheggiate.
Dagli arredi funerari erano stati sottratti decorazioni e accessori in rame e ottone. Oltre ai danni materiali, ancora da quantificare, gli episodi hanno provocato turbamento nella comunità per la violazione di luoghi considerati sacri.
Il ruolo delle telecamere e dei lettori di targhe
I militari della Stazione di Robecco d’Oglio hanno avviato accertamenti combinando il presidio del territorio con l’analisi delle informazioni raccolte.
Hanno esaminato, inoltre, ore di filmati delle telecamere comunali e confrontato i transiti registrati dai lettori di targhe collocati sulle strade di accesso ai paesi. L’incrocio tra gli orari delle incursioni e i veicoli sospetti, osservati tra la fine di agosto e quella di ottobre, ha permesso di individuare il presunto autore, già noto alle forze di polizia per precedenti specifici.
Le accuse contestate
Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona.
Le ipotesi di reato sono furto aggravato, danneggiamento continuato e vilipendio di tombe.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.