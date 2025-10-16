Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre è stato segnalato un furto in un esercizio commerciale a Firenze. Un uomo di trentaquattro anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato poco dopo il colpo e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato grazie a una chiamata al 112NUE da parte di un passante che ha notato movimenti sospetti in via dei Servi. L’uomo ha riferito che una persona aveva infranto la vetrina di un negozio e si era introdotta all’interno, facendo scattare l’immediato intervento delle Volanti della Polizia.

La scena del crimine: vetrina infranta e locali a soqquadro

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato la vetrata del negozio rotta, probabilmente utilizzando un tombino come strumento per sfondare il vetro. All’interno dei locali, il disordine lasciava pochi dubbi sulla natura dell’accaduto: il furto era avvenuto da poco e il responsabile si era dato alla fuga.

Le ricerche e il fermo in piazza San Lorenzo

Le ricerche della Polizia di Firenze si sono concentrate nelle vie limitrofe. In piazza San Lorenzo, una persona corrispondente alla descrizione fornita è stata individuata dagli agenti. Alla vista delle divise, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato raggiunto e fermato poco dopo.

Refurtiva recuperata e identificazione

Durante i controlli, gli agenti hanno trovato addosso al sospettato materiale compatibile con quanto sottratto dal negozio: 130 euro in contanti, un tablet e un power bank. Tutti gli oggetti sono stati restituiti al titolare dell’attività commerciale, che ha potuto così rientrare in possesso della refurtiva sottratta durante il furto.

Il fermo e le procedure giudiziarie

L’uomo, un trentaquattrenne già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Successivamente, è stato associato alle camere di sicurezza in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Su disposizione di quest’ultima, il sospettato è comparso per il rito direttissimo.

