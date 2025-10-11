Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Torino, dove due uomini sono stati fermati mentre cercavano di infrangere la vetrina di un esercizio commerciale con un chiusino fognario. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e al tempestivo arrivo delle forze dell’ordine. I due sono accusati di tentato furto aggravato in concorso.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando alcuni cittadini hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un negozio situato in via Garibaldi, nel centro di Torino. Gli stessi hanno prontamente contattato il Numero Unico di emergenza 112, permettendo così alla Centrale Operativa della Questura di attivare immediatamente le pattuglie in servizio.

L’arrivo degli agenti e il tentativo di fuga

Gli operatori dei Falchi della Squadra Mobile, insieme a una Volante del Commissariato di P.S. Barriera Nizza, sono intervenuti rapidamente sul posto. Una volta giunti davanti all’esercizio commerciale, hanno sorpreso i due uomini, rispettivamente di 41 anni e 38 anni, intenti a tentare di rompere la vetrina utilizzando un chiusino fognario. Gli agenti sono riusciti a bloccarli prima che potessero darsi alla fuga, recuperando anche l’oggetto utilizzato per il tentativo di effrazione.

L’arresto in flagranza e le accuse

I due individui sono stati arrestati in flagranza per il reato di tentato furto. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Torino, che ha disposto la celebrazione del rito direttissimo già il giorno seguente. L’operazione ha permesso di sventare un colpo che avrebbe potuto causare danni ingenti all’attività commerciale e mettere a rischio la sicurezza della zona.

