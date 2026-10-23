Tommaso Allione, nel film su Giulia Cecchettin: “Interpretando suo fratello, ho capito il peso del problema”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Interpretare il fratello di Giulia Cecchettin significa avvicinarsi a un dolore che appartiene prima di tutto a una famiglia, prima ancora che alla cronaca di un Paese. Tommaso Allione, ventitré anni, ha dovuto confrontarsi con questa responsabilità quando è stato scelto per interpretare Davide Cecchettin nel film Se domani non torno, diretto da Paola Randi, evento di chiusura della Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema il 5 novembre con Notorious Pictures. Per prepararsi ha cercato di conoscere il ragazzo attraverso le sue immagini, la sua voce e infine un incontro avvenuto alla vigilia delle riprese. Insieme hanno anche giocato a basket. Un momento semplice, ma importante per avvicinarsi alla persona che avrebbe dovuto portare sullo schermo. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Tommaso Allione riflette sulla violenza di genere, sul patriarcato e sulle fragilità maschili, interrogandosi soprattutto sulle responsabilità della propria generazione. Non pretende di avere risposte definitive. Anzi, riconosce quanto sia facile prendere posizione senza conoscere davvero la complessità dei problemi e quanto sia difficile mettere in discussione comportamenti interiorizzati fin dall’infanzia. La conversazione attraversa poi il suo percorso artistico, dagli spettacoli circensi nelle case di riposo della provincia di Cuneo agli studi alla Paolo Grassi, fino all’esperienza in Cina con la compagnia di Thomas Richards. È proprio lì che Tommaso Allione ha scoperto di non sapere ancora che cosa conti davvero per lui. Un’ammissione che racconta molto del suo rapporto con l’ambizione, il successo e il bisogno di essere sempre all’altezza delle aspettative. Perché dietro la sicurezza con cui affronta argomenti complessi c’è anche un ragazzo che sta imparando a riconoscere le proprie fragilità.

Qual è stata la sua prima reazione quando ha saputo di essere stato scelto per interpretare Davide Cecchettin?

“Ero al settimo cielo. Ho sempre sognato di prendere parte a un progetto del genere. Sarei stato felicissimo anche di recitare in una commedia natalizia, ma avere l’opportunità di affrontare un tema così attuale e urgente è ancora più bello. La prima sensazione è stata quindi di immensa gratitudine e gioia”.

E quando all’entusiasmo si è aggiunto il senso di responsabilità?

“Dopo la gratitudine iniziale è arrivato il desiderio di mettermi al lavoro. Seguendo un consiglio di Filippo Timi, mi sono dato appuntamento con il copione e ho cominciato a leggerlo. Solo dopo diverse letture, approfondendo il materiale, mi sono reso conto dell’enorme portata di questa storia”.

Come si è preparato a interpretare Davide Cecchettin, una persona realmente esistente?

“Ho cominciato raccogliendo quante più informazioni possibili attraverso il suo profilo Instagram. La sceneggiatura nasce infatti da un confronto diretto con le persone coinvolte nella vicenda. Lisa Nur Sultan, la sceneggiatrice, e Paola Randi, la regista, hanno parlato a lungo con la famiglia Cecchettin, ascoltandone i racconti e approfondendo anche il libro scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso. Credo che abbiano costruito la storia e i personaggi proprio a partire da quegli incontri. Volevo seguire un percorso simile, cercando a mia volta di entrare in contatto con Davide. Inizialmente potevo farlo soltanto online, così ho osservato attentamente il suo profilo Instagram e cercato video in cui si sentisse la sua voce, per provare a sintonizzarmi con lui”.

In che modo ha trasformato questa ricerca in un personaggio cinematografico, senza limitarsi a riprodurre la realtà?

“Lavorando con Paola Randi, abbiamo cercato di raccontare un ragazzo travolto da una catastrofe, che prova ad affrontarla con gli strumenti che possiede, ma anche con una certa ingenuità giovanile. Bisogna però ricordare che quello rappresentato nel film è un personaggio, non il vero Davide. Il nostro è un percorso creativo, non documentaristico. Non cerchiamo di imitare fedelmente la realtà, ma selezioniamo alcuni eventi e li organizziamo per costruire un racconto dotato di senso. A un certo punto, quindi, la priorità era che il personaggio trovasse il proprio equilibrio all’interno della storia”.

Ha avuto modo di incontrare Davide Cecchettin prima dell’inizio delle riprese? Che impressione le ha fatto?

“L’ho incontrato il giorno prima di cominciare a girare. Avevo già costruito buona parte del personaggio, ma conoscerlo mi ha offerto nuovi spunti. Siamo anche andati a giocare a basket insieme, uno sport che nel film ha un ruolo importante. Ho avvertito da parte sua una grande vicinanza e, credo, anche un sincero entusiasmo all’idea di poter contribuire alla realizzazione di questa storia”.

Quanto è stato importante il lavoro sul corpo per entrare nel personaggio?

“Moltissimo. All’inizio avevo cercato di comprenderlo soprattutto attraverso un lavoro mentale, ma è stata la dimensione fisica ad aiutarmi davvero. Ho individuato una postura, un modo di guardare gli altri e di muovermi che mi permettevano di entrare nel suo universo. Sul set il corpo è diventato la chiave per raggiungerlo. Circa un’ora prima di girare cominciavo ad assumere quella postura, indossavo i suoi abiti e provavo a relazionarmi con gli altri già nei panni del personaggio. Gradualmente sentivo emergere una sfumatura diversa di me, che in qualche modo mi avvicinava a Davide”.

Interpretare Davide Cecchettin l’ha portata a confrontarsi con una vicenda che riguarda anche la sua generazione. Questa esperienza ha cambiato il suo modo di guardare alla violenza sulle donne?

“Ci sono due aspetti: uno sociale e politico, legato al mio impegno come persona, e uno più intimo. Sul primo, mi sono sempre sentito vicino a questa battaglia, anche prima del film. Mi sono però reso conto di non essere abbastanza informato e di non avere piena consapevolezza della gravità e dell’urgenza del problema. Lavorare a questo progetto mi ha aiutato a comprenderlo meglio. Per noi giovani è facile prendere posizione, talvolta più per un senso di appartenenza che per una convinzione profonda. Il rischio è perdere di vista la complessità. Se sostengo che la violenza sulle donne sia un problema e qualcuno mi risponde che non è vero, perché le donne hanno già gli stessi diritti degli uomini, il confronto diventa una battaglia di slogan. E così non si arriva da nessuna parte”.

Qual è il rischio maggiore nel modo in cui oggi affrontiamo il dibattito sulla violenza di genere?

“Comprendo le ragioni della lotta. Dopo millenni di subordinazione, le donne hanno raggiunto una consapevolezza che le porta a non voler più accettare quella condizione. Capisco la rabbia, il risentimento e la determinazione a combattere. Sono sentimenti legittimi. Non penso che si debba rinunciare alla fermezza, nemmeno alla forza necessaria per difendere ciò che si ritiene giusto. Il problema nasce quando ci si limita ad accusare e a decostruire, senza provare a costruire insieme una società diversa. È un percorso difficilissimo, perché il patriarcato non è un insieme di regole stabilite a tavolino, come il codice della strada. È un sistema che abbiamo interiorizzato profondamente. Superarlo significa confrontarsi con paure radicate, che uomini e donne si portano dentro”.

In che modo queste paure possono condizionare le relazioni affettive?

“Immaginiamo che da bambino abbia vissuto un episodio di abbandono, magari perché un giorno i miei genitori si sono dimenticati di venirmi a prendere a scuola o al parco. Da adulto potrei soffrire se la mia ragazza non rispondesse al telefono per un’ora, perché quel silenzio risveglierebbe la paura di rimanere solo. La reazione più semplice sarebbe arrabbiarmi con lei e pretendere una risposta immediata, come se fosse una condizione necessaria per far funzionare la relazione. Mettere in discussione questo meccanismo significa invece riconoscere la mia sofferenza, accettare di sentirmi abbandonato senza attribuire all’altra persona la responsabilità di quel dolore. Devo partire da me stesso per affrontarlo, anziché pretendere che sia la mia compagna a colmare le mie mancanze”.

Quale modello di mascolinità ha conosciuto crescendo? Nella sua famiglia c’era spazio per la fragilità?

“Il primo riferimento è inevitabilmente la famiglia. Ho avuto la fortuna di crescere con due genitori molto sensibili, disposti a mettersi in discussione e a interrogarsi sul proprio ruolo educativo. Hanno sempre privilegiato il dialogo rispetto all’imposizione. Allo stesso tempo, però, riconosco che certi condizionamenti sociali erano presenti anche in loro. L’aspettativa di diventare uomo secondo il modello dominante mi è stata trasmessa, almeno in parte, anche attraverso la famiglia. È proprio questa la difficoltà: persino quando si agisce in buona fede, liberarsi da dinamiche così radicate richiede un lavoro profondo e autentico su se stessi”.

Sono modelli talmente radicati da apparire naturali, al punto che spesso non ci si interroga nemmeno sulla loro legittimità.

“Oppure una parte di noi si pone delle domande, ma è estremamente faticoso sostenere il conflitto che ne deriva. Immaginiamo un bambino che piange da due ore. Un genitore esausto potrebbe dirgli di smettere, facendogli percepire il pianto come un comportamento sbagliato. L’alternativa sarebbe fermarsi e affrontare la situazione diversamente, ma richiede uno sforzo enorme. Significa provare a rimanere autentici, senza rifugiarsi nelle risposte automatiche che il sistema in cui siamo cresciuti ci ha insegnato”.

Crede che esista una differenza generazionale nel modo di affrontare questi temi?

“Ho ventitré anni e, ripensando soprattutto al liceo, ricordo una generazione maschile profondamente inconsapevole. A quell’età spesso non ci si pone determinate domande. Si vuole stare bene, divertirsi, raggiungere i propri obiettivi. Crescendo, entriamo sempre più nelle dinamiche del gruppo dei coetanei e ne assorbiamo le regole. All’inizio credo sia quasi impossibile riconoscere le aspettative che proiettiamo inconsciamente sugli altri. Oggi, invece, sento il bisogno di interrogarmi. Se non lo facessi, avrei la sensazione di non vivere pienamente. Esistono molte risposte facili, ma non mi aiutano a raggiungere ciò che desidero davvero: voler bene a me stesso e alle persone che mi stanno accanto. Credo che molti ragazzi della mia generazione abbiano iniziato a riflettere su questi temi già in giovane età. Anche a vent’anni si può sviluppare una consapevolezza importante. È un risultato al quale hanno contribuito le battaglie femministe, il lavoro educativo nelle scuole e il dibattito sui social”.

La gelosia è uno degli aspetti in cui questi condizionamenti emergono con maggiore forza. Come si può imparare a viverla senza trasformarla in una forma di controllo?

“Un ragazzo di vent’anni può cominciare a chiedersi: che cos’è questa gelosia? Da dove nasce? Perché soffro quando la mia ragazza parla con un altro uomo? Può arrivare a capire di non voler vivere prigioniero di quel sentimento, cercando continuamente di impedire alla propria compagna di avere rapporti con altri uomini soltanto per evitare di stare male. Questo non significa fingere di non provare gelosia. Al contrario, bisogna riconoscerla, viverla e attraversare fino in fondo il dolore che provoca. La strada, però, deve essere quella del dialogo, non dell’imposizione di comportamenti che servano esclusivamente a proteggerci dalle nostre paure. È un lavoro che dura tutta la vita”.

US: Ursula Seelenbacher – Paola Spinetti

Vorrei tornare alla sua infanzia. È cresciuto a Savigliano, in provincia di Cuneo, e oggi, mentre costruisce il suo percorso nel cinema, continua a coltivare la passione per il circo. Che bambino era?

“Come tutti i bambini, avevo un lato molto giocoso e una gran voglia di divertirmi. Sono cresciuto in provincia di Cuneo, un territorio dove la tradizione contadina è ancora molto presente. Anche i miei nonni erano agricoltori. Allo stesso tempo, è una zona che ha conosciuto un importante sviluppo industriale, raggiungendo un certo benessere economico, anche rispetto alla media nazionale. Questa condizione ha favorito la nascita di numerose opportunità, non soltanto sportive ma anche artistiche, che per me sono state fondamentali. Ho avuto poi la fortuna di incontrare una realtà particolare, nata grazie a Giuseppe Porcu, un uomo sardo che nel 1996 ha fondato un’associazione dedicata al circo, creando una rete di scuole che prima non esisteva sul territorio. Lo sport è uno strumento bellissimo per permettere ai bambini di esprimersi e sentirsi parte di un gruppo, ma credo che l’arte offra una dimensione altrettanto preziosa, soprattutto per il rapporto diretto con gli altri e la possibilità di creare insieme. Ho scoperto questa realtà durante il liceo e mi ci sono immerso completamente, trovando una comunità straordinaria”.

Il circo è diventato anche un’occasione per avvicinarsi al volontariato. Quali sono state le sue prime esperienze davanti a un pubblico?

“Attraverso l’associazione svolgevamo attività di volontariato sul territorio. I miei primi spettacoli, per esempio, si sono tenuti nelle case di riposo della provincia di Cuneo. Giuseppe passava a prenderci con il suo furgone, raccogliendo me e gli altri ragazzi della compagnia nelle diverse città, e ci accompagnava a esibirci per gli anziani. Facevamo clownerie, giocoleria e numeri circensi. Non avevamo grandi ambizioni artistiche: il nostro desiderio era soprattutto regalare qualche momento di divertimento alle persone che vivevano lì. È stata una fortuna immensa. Non so quanti abbiano l’opportunità di incontrare una persona come Giuseppe, capace di dedicare tanta cura ed energia agli altri. E poi mi divertivo moltissimo. Dopo la scuola finivamo in fretta i compiti e partivamo insieme per queste avventure”.

Il clown è una figura particolare: riesce a far ridere proprio attraverso l’errore e l’imperfezione. Che cosa le ha insegnato questa esperienza nel rapporto con le proprie fragilità?

“Non ho approfondito il mondo del clown al punto da considerarmi un esperto. Quando ho vissuto quelle esperienze ero ancora molto giovane e non avevo sviluppato una riflessione precisa sull’argomento. Per quel poco che ho sperimentato, però, trovo meraviglioso che il clown faccia ridere proprio perché è ingenuo, commette errori e mostra le proprie debolezze. È un essere umano con tutte le sue miserie, come chiunque altro, eppure riesce a brillare proprio perché le mette al servizio della scena. Trasforma le imperfezioni nel suo punto di forza”.

In un certo senso, il clown riesce a trasformare quello che sembra un fallimento in un successo.

“Esattamente. C’è anche un altro aspetto interessante: nella tradizione circense esistono il clown bianco e il clown rosso. Non ricordo con precisione quale ruolo corrisponda a ciascuno, ma uno è ingenuo, maldestro, sbaglia continuamente. L’altro è convinto di sapere tutto e si prende terribilmente sul serio. Insieme funzionano benissimo. Ed è divertente osservare come anche il personaggio che attribuisce tanta importanza a se stesso, così sicuro delle proprie capacità, finisca per risultare ridicolo. In fondo, accade anche nella vita: chi si prende troppo sul serio rischia spesso di diventare comico senza rendersene conto. Credo che entrambe queste figure racchiudano una grande saggezza”.

Le piacerebbe ritrovare quella dimensione del clown, fatta di gioco e libertà?

“Vorrei conservare soprattutto il piacere di giocare e divertirmi. Desidero diventare un attore e percorrere fino in fondo questa strada, ma senza rinunciare alla spontaneità e alla mia imperfezione”.

Lei ha studiato recitazione alla Paolo Grassi. Quando è nato il desiderio di diventare attore? Che cosa cercava nel teatro che non aveva trovato altrove?

“Forse avvertivo nel circo una dimensione più spettacolare, per certi versi anche superficiale. È un’attività che continuo a praticare ogni estate con i miei amici. Quando dobbiamo creare uno spettacolo, ci chiediamo innanzitutto che cosa possa funzionare davanti al pubblico. Partiamo da una valutazione quasi cinica, anziché da un tema che desideriamo approfondire. Nel teatro, invece, cercavo la possibilità di esplorare una parte di me attraverso grandi storie. Credo che uno degli effetti del patriarcato, e più in generale del nostro sistema sociale, sia quello di spingere gli uomini, ma in parte anche le donne, a nascondere il dolore e la propria fragilità. Non è bello vivere così. Ancora oggi avverto una certa distanza da quella dimensione emotiva, una sensazione che mi porto dietro fin dall’adolescenza. Desideravo scoprire aspetti dell’essere umano che fossero profondamente veri e significativi”.

È difficile trovare questa autenticità anche nel mondo artistico?

“Viviamo in una società in cui spesso l’obiettivo principale è vendere, e purtroppo accade anche nell’arte. Quando il successo commerciale diventa la priorità, rischiamo di perdere una delle parti più belle del lavoro creativo: scoprire qualcosa di noi stessi e condividerlo con gli altri. Naturalmente esiste anche il piacere di avere successo. Ma non credo che una persona concentrata esclusivamente sul riconoscimento altrui possa essere davvero felice. In parte mi riconosco in questa dinamica. Inseguo spesso l’approvazione degli altri e posso ottenere grandi soddisfazioni continuando comunque a chiedermi quale sia il loro senso. Vorrei imparare a vivere accettandomi per quello che sono, indipendentemente dal giudizio esterno. Penso a Giovanna d’Arco, che in un’epoca lontanissima dalla nostra ha scelto di seguire la propria strada, sfidando le convenzioni. Trovo straordinario quel coraggio”.

Come nasce TendArt, l’officina di cui è direttore artirstico? Perché avete deciso di mettere gratuitamente uno spazio a disposizione degli artisti?

“TendArt è un progetto nato all’interno della compagnia circense FumaCheNduma, fondata da Giuseppe Porcu. Sette anni fa Giuseppe ha acquistato un tendone da circo e ha cominciato a organizzare ogni estate un festival aperto al territorio, con serate di ballo insieme a persone con disabilità, conferenze e incontri dedicati alla filosofia, all’astronomia e ad altri argomenti. Con il passare degli anni, però, molti giovani della compagnia si sono trasferiti per studiare. Alcuni, come me, hanno scelto la Paolo Grassi, altri sono andati in Francia per approfondire le arti circensi. Giuseppe si è ritrovato a gestire quasi da solo un’attività molto impegnativa e quest’anno aveva deciso di non montare più il tendone. A quel punto, un amico e io ci siamo resi conto di quanto fosse preziosa quell’opportunità. Avevamo a disposizione uno spazio professionale, con palco, luci e impianto audio. Un privilegio enorme, soprattutto se pensiamo alle difficoltà che incontrano gli artisti nelle grandi città come Milano e Roma. Abbiamo deciso di metterlo a disposizione di altri, inizialmente soprattutto dei nostri amici, offrendo loro la possibilità di trascorrere una o due settimane a lavorare gratuitamente ai propri progetti”.

Quanto conta, per un giovane artista, poter sperimentare senza la pressione di dover ottenere subito un risultato commerciale?

“Se non si hanno le risorse per affittare una sala prove e sostenere le spese di vitto e alloggio, diventa difficile dedicarsi alla ricerca artistica, soprattutto quando non si parte dall’obiettivo di realizzare un prodotto da vendere. Abbiamo vinto un bando che ci ha permesso di offrire alle compagnie ospitate uno spazio per le prove, oltre al vitto e all’alloggio. Nella prima edizione hanno partecipato principalmente persone che già conoscevamo. Al termine di ogni residenza, gli artisti presentavano il risultato del proprio lavoro alla comunità che aveva contribuito a finanziare il progetto. Una volta alla settimana organizzavamo uno spettacolo aperto a tutti, frequentato soprattutto dagli abitanti della zona. Trovo bellissimo questo scambio. Mi piacerebbe che l’arte fosse percepita sempre più come un investimento collettivo. Uno Stato dovrebbe poter scegliere di sostenerla sapendo che riceverà in cambio un valore prezioso, non necessariamente economico, ma umano”.

È una concezione dell’arte che sembra mettere in discussione le priorità della società contemporanea.

“Sì, perché tutto appartiene allo stesso sistema. Possiamo parlare di patriarcato o di capitalismo, ma ci riferiamo comunque a un modello fondato su determinate priorità. Credo che la mia generazione, e probabilmente anche quelle precedenti, stia maturando la consapevolezza di non voler più vivere secondo quei principi. Sentiamo il bisogno di dare importanza ad altri valori. Forse in passato questo modello ha contribuito allo sviluppo della società, quindi non voglio giudicarlo in modo assoluto. Ma quando ci rendiamo conto che non corrisponde più al mondo in cui desideriamo vivere, credo sia giusto impegnarsi per cambiarlo”.

Che cosa sta scoprendo di sé attraverso la recitazione?

“Recitare porta continuamente a interrogarsi sulla propria identità e, soprattutto, sulle resistenze interiori. Ricordo un insegnamento, forse di Grotowski, secondo cui diventare attori significa rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di esprimerci liberamente. Anche grazie alla recente esperienza in Cina, ho capito di essere ancora molto distante da ciò che conta davvero per me, dal mio dolore e dalla mia gioia. Sento il bisogno di riconnettermi con le persone che amo, con ciò che mi fa soffrire e con i valori ai quali attribuisco importanza. In parte per la mia storia personale, in parte per il modello sociale in cui sono cresciuto, ho costruito una barriera tra me e ciò che preferisco non vedere. Sono emozioni faticose, talvolta dolorose, ma forse proprio lì si nasconde la parte più bella dell’esistenza, quella per cui vale la pena fermarsi”.

E l’ambizione? Che ruolo occupa oggi nella sua vita e nel suo percorso di attore?

“Ne ho moltissima. È stata la forza che mi ha spinto a impegnarmi fino in fondo, a entrare nel mondo del teatro e del cinema e a cercare di affermarmi. Adesso, però, comincio a capire che, per certi versi, mi ha anche ingannato. Mi ha portato a credere che un risultato riconosciuto dagli altri dovesse necessariamente rendere felice anche me. Come se il successo fosse una misura della felicità. Vorrei conservare dell’ambizione soltanto la parte migliore, l’energia che mi trasmette, senza permetterle di allontanarmi dalle persone o di concentrarmi esclusivamente su me stesso. In parte è già successo. Ho dedicato moltissimo tempo alla mia crescita, cercando opportunità utili al mio percorso e finendo per chiudermi nel mio mondo. Ma oggi riconosco che questo, in realtà, è una sconfitta”.

Tommaso, è proprio sicuro di avere soltanto ventitré anni?

“Sì, ma guardi che anche questa mia dimensione intellettuale fa parte di una maschera. Nasce dal desiderio di essere sempre all’altezza, preparato, capace di affrontare qualsiasi argomento. Sento il bisogno di mostrarmi intelligente e competente, ma dentro di me esistono molti altri lati che devo ancora imparare a esprimere”.

E la Cina? Che esperienza è stata?

“Ho conosciuto una compagnia guidata da Thomas Richards, allievo diretto di Jerzy Grotowski, che considero uno dei più grandi registi teatrali del Novecento. A giugno ho avuto modo di avvicinarmi al loro metodo di lavoro e sono rimasto profondamente colpito. Non sembravano interessati al successo, all’ambizione o alla sola dimensione estetica. Affrontavano la ricerca artistica con un’onestà e una profondità che non avevo mai incontrato prima. Ho capito che era esattamente la direzione che desideravo seguire, non soltanto come attore, ma anche come essere umano. Il riconoscimento mediatico e la possibilità di affermarsi professionalmente sono certamente affascinanti. Eppure queste persone, conosciute soprattutto dagli addetti ai lavori, riescono a raggiungere una qualità artistica per me straordinaria. Quando uno dei membri della compagnia mi ha proposto di partecipare a un workshop di due settimane a Wuzhen, vicino a Shanghai, ho accettato immediatamente. L’esperienza ha confermato tutte le mie aspettative e vorrei continuare a seguire il loro lavoro”.

Qual è stato l’insegnamento più importante che ha ricevuto durante quelle due settimane?

“Ho capito che, se desidero fare arte con onestà, devo liberarmi di molte certezze e ambizioni che non hanno nulla a che vedere con la verità. Il loro metodo richiede un’autenticità profonda. All’inizio del workshop ci hanno chiesto di preparare un monologo da presentare dopo due settimane, partendo da un tema che fosse davvero importante per noi. Mi sono accorto di non sapere quale scegliere. È stata una scoperta spiazzante, che mi ha costretto a interrogarmi su ciò che conta realmente nella mia vita”.

È riuscito, attraverso quel monologo, a trovare una risposta?

“Non ancora. Non ho capito fino in fondo che cosa sia davvero importante per me, ma sento un desiderio fortissimo di scoprirlo. Credo che sia proprio da questa consapevolezza che possa nascere un’arte capace di avere significato. La preparazione del monologo è stata molto travagliata, fino a pochi minuti prima della presentazione. Dovevamo mostrarlo ai nostri compagni e agli abitanti di Wuzhen, dove stava per cominciare un importante festival teatrale. Alcuni spettatori erano già arrivati in città e avevano deciso di assistere anche al nostro lavoro”.

Quale personaggio ha scelto di portare in scena?

“Avevo immaginato una sorta di principe estremamente drammatico, che decide di andare in esilio volontario perché profondamente deluso dalla propria famiglia. Non trova più alcun significato nel luogo in cui è nato, né opportunità che possano aiutarlo a crescere, e per questo sceglie di andarsene. Lo stile era volutamente esasperato. Il personaggio declamava monologhi shakespeariani e si rivolgeva al pubblico come se avesse davanti una folla di giornalisti pronti a intervistarlo. In fondo, era la caricatura di una parte di me stesso. Mi divertiva poterla osservare dall’esterno e prenderla un po’ in giro”.