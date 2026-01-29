Tommaso Basili su Canale 5 in ‘Colpa dei sensi’, l'intervista all'attore: “Ordine fuori, caos dentro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una frase che Tommaso Basili dice quasi a metà intervista, con tono quieto, ma pieno di senso: “Credo che, se impari presto a sentirti abbastanza, fai meno errori”. È una frase che spiega molto – del suo personaggio, certo, ma anche di lui. Enrico, in Colpa dei sensi, la serie in onda su Canale 5 dal 30 gennaio, è un uomo che sembra avere tutto: potere, eleganza, prestigio. Eppure, dentro, è attraversato da un’inquietudine silenziosa. È in quel contrasto tra immagine esterna e fragilità interna che Tommaso Basili trova la chiave per interpretarlo. E forse anche per raccontarsi. Non c’è mai ostentazione nelle sue parole, nemmeno quando si parla di successi. Anzi, ciò che colpisce è la consapevolezza con cui affronta i propri limiti, l’insicurezza che non scompare nemmeno dopo un buon provino, la fatica emotiva che accompagna ogni nuovo ruolo. Per lui recitare non è un mestiere da interpretare in superficie: è un lavoro che scava, che costringe a smontarsi per poi ricostruirsi, ogni volta da capo. Ma questa è anche una storia di identità. Di un attore che non si sente “arrivato” nemmeno quando le conferme gli arrivano, di un figlio che ricorda il padre imprenditore e lo collega – inconsciamente – ai fantasmi del suo personaggio, di un uomo che sa essere sensibile senza vergognarsene, e che difende la propria empatia come un tratto fondamentale, anche se a volte lo espone. L’intervista che Tommaso Basili ha concesso in esclusiva a Virgilio Notizie diventa così una sorta di ritratto in filigrana. C’è il cinema, certo, e l’amore per l’intensità delle storie. Ma c’è anche il bambino impressionabile che guardava Il nome della rosa da solo, o che si commuoveva per una scritta del Quattrocento trovata per caso su un muro. Tommaso Basili non interpreta la vita: la attraversa. E a modo suo, con pudore e con determinazione, cerca ogni giorno un punto d’appoggio che non sia fatto di applausi ma di verità. Anche se traballa o se costa fatica. Anche se bisogna, ogni volta, ricominciare da dentro.

Enrico, il suo personaggio in Colpa dei sensi, è il marito di Anna Safroncik. Nella storia, l’arrivo di Gabriel Garko mette in crisi il loro rapporto. Ma Enrico è anche un uomo di contraddizioni. Come convivono nella stessa persona?

“A mio parere convivono perfettamente, anzi… è quasi la norma. Come attore, preferisco affrontare personaggi di questo tipo, a prescindere dal genere della serie. Enrico mi ha colpito proprio perché incarna qualcosa di profondamente umano. Credo che tutti, anche chi sembra più forte, abbiano dentro contraddizioni, paure, fragilità. Le faccio un esempio: mio padre era un imprenditore nato negli anni ’30, un uomo d’altri tempi. Ho conosciuto diversi suoi amici, anche loro grandi industriali. All’apparenza sembravano inamovibili, quasi inaccessibili. Poi, conoscendoli meglio, nella quotidianità, emergevano le loro insicurezze. Uomini molto fragili, anche se non lo avresti mai detto. Ora, non voglio dire che Enrico sia identico a loro. Ma ciò che mi ha spinto a interpretarlo è proprio questa complessità. All’inizio appare sicuro, impeccabile, ma col tempo emergono delle crepe. È uno di quei personaggi in cui c’è una forte distanza tra l’immagine esterna e la realtà interiore: ordine fuori, caos dentro. Credo rappresenti bene un conflitto che riguarda molti: il contrasto tra istinto e controllo”.

Tra gli aggettivi usati per descrivere Enrico c’è anche “elegante”. In cosa si sente elegante Tommaso Basili?

“Non mi viene naturale parlare bene di me. Ma, se devo trovare una forma di eleganza che mi appartiene, forse è nel rispetto. Ho un profondo rispetto per gli altri, ed è qualcosa che mi viene spontaneo. Non riesco neppure a concepire l’idea di mancare di rispetto a qualcuno. Non parlo di educazione formale, da galateo: è proprio una visione della vita. L’arroganza o la prepotenza non mi appartengono. A meno che non mi si metta con le spalle al muro, allora magari reagisco. Ma in generale, per me tutto parte dal rispetto. Su quello, si può costruire tutto il resto”.

E, invece, la potenza dov’è insita in lei?

“Se parliamo di ‘potenza’, forse in me c’è una componente esplosiva. Ma il punto non è tanto quando la esprimi, quanto quando la trattieni. Quando riesci a contenere quell’energia. In quei momenti tutto vibra, almeno per me. Faccio un esempio: amo profondamente il mio lavoro, ma lo trovo anche molto snervante. Sei sempre sotto pressione, messo alla prova. È come una pentola in ebollizione. E ogni tanto ti viene da chiederti: ‘Ma chi me l’ha fatto fare?’. Però è proprio quella tensione che ti serve per dare il massimo. Non ho mai vissuto questo mestiere come qualcosa di semplice. Mai. Per me è sempre stata una questione vitale. E forse proprio quel lato esplosivo mi ha aiutato, perché ti mette in contatto con ciò che hai dentro. E, dato che lavoro spesso in progetti drammatici, questa tensione funziona: perché c’è quasi sempre un conflitto, qualcosa che ti supera. Le poche volte in cui ho recitato in commedie leggere, mi sono sentito spaesato. Tutto sembrava troppo facile, troppo lineare. E io, dentro quella semplicità, non sapevo come muovermi. È un limite, lo so: un attore dovrebbe saper fare tutto”.

Che rapporto ha con la fragilità?

“È difficile da definire. Non so se si tratti di vera fragilità, ma so di essere molto empatico. Il che, da un lato, è positivo. Dall’altro, a volte è complicato. Tendo sempre a mettermi nei panni degli altri, a cercare di capirli, a giustificarli. È come se dicessi: ‘Va bene, ma se fossi al suo posto?’. Questo mi aiuta, ma a volte mi fa perdere il mio punto di vista. Ho un carattere forte, ma allo stesso tempo sono molto sensibile. E forse oggi la sensibilità viene vista come qualcosa di poco utile, quasi un difetto. Invece per me è una parte fondamentale. Nel bene e nel male, è così che sono fatto”.

Ufficio stampa: Mediaset / Reggi e Spizzichino / Riccardo Ciccarese

Diceva prima che per lei recitare è sempre stato un po’ una questione di vita o di morte. Che cosa l’ha spinta a continuare, nonostante le difficoltà?

“Per me recitare non è solo un lavoro, è un percorso di vita. Un modo per conoscermi meglio. Ogni volta che reciti, ti metti in discussione, ti confronti con i tuoi limiti. E lo fai attraverso la frustrazione. È lì che nasce una specie di dipendenza. Sa com’è: passiamo il tempo a inseguire ruoli, a sperare che ci venga data un’opportunità. E, quando finalmente arriva, almeno nel mio caso, la felicità dura dieci minuti. Poi subito dopo arriva il pensiero: ‘Non ne sono capace. Ho fatto un buon provino, d’accordo… ma ora come lo costruisco, questo personaggio?’. E allora comincia un nuovo processo: ricerche, prove, tentativi… spesso sbagli. Smonti e rimonti tutto più volte. Ma, quando finalmente trovi quella chiave che ti sembra giusta e magari piace anche al regista finendo nel film, ti senti vivo”.

È un processo molto intenso.

“Lo è. È come vivere dieci vite in una. Fai cinque lavori in sei mesi, e alla fine di ognuno pensi: ‘Ok, questa esperienza mi ha cambiato’. È un saliscendi continuo, ma ti arricchisce. E io voglio continuare così. Poi c’è un altro aspetto, forse più profondo. Amo il cinema perché è un linguaggio che, visivamente, mi riporta all’infanzia. Ricordo benissimo come guardavo il mondo da bambino. Tutto aveva un’intensità diversa: un anziano non era solo una persona anziana, era la vecchiaia, un concetto enorme. Ecco, il cinema è l’unica cosa che riesce a restituirmi quello sguardo di allora. Crescendo, tutto tende a diventare più banale, più piatto. Ma il cinema, almeno per come lo vivo io, restituisce la straordinarietà delle cose. Anche in una serie come Colpa dei sensi, che è un melodramma classico, c’è quello sguardo. O nel lavoro fatto in The Beauty di Ryan Murphy: anche se più disincantato, mantiene comunque una visione forte. Recitare mi fa sentire di nuovo come quando ero piccolo. Prima di diventare attore, ho lavorato in azienda, ho fatto tanti lavori che non mi piacevano. E lì, davvero, mi sentivo spegnere. Quindi sì, spero di poter continuare così. Perché è l’unico modo in cui mi sento davvero me stesso. È una sfida continua. E ne ho bisogno”.

Ogni parte ottenuta riporta subito all’insicurezza. Ma quando si viene scelti come coprotagonista in una serie importante, in prima serata su Canale 5, non dovrebbe affievolirsi, almeno un po’, quella sensazione?

“No, per me non sparisce mai. Perché il senso di legittimità non arriva dall’esterno, ma dall’interno. Non basta che qualcuno mi scelga: devo sentire, profondamente, di stare affrontando il lavoro nel modo più serio e autentico possibile. Solo allora riesco a darmi una sorta di pacca sulla spalla e pensare: ‘Ok, ci siamo’. Ma sono molto severo con me stesso. Estremamente. Ovviamente sono felice, lusingato, onorato di ricevere certe opportunità da registi importanti – e lo dico con sincerità, non per falsa modestia – però, alla fine, il giudizio che conta davvero è il mio. E sono un giudice molto critico”.

E questa severità la sente ancora oggi, nonostante l’esperienza internazionale con nomi di spessore?

“Sì, assolutamente. Faccio questo mestiere da dieci anni – anche se ho iniziato tardi – e ancora oggi mi capita di chiedermi: ‘Com’è possibile che non mi senta del tutto legittimato?’. Poi però mi sono dato pace. Mi sono detto che è il mio modo di essere. Magari non cambierà mai, e va bene così. L’importante è che questa insicurezza continui a spingermi a dare il massimo. Finché funziona in questo senso, va benissimo”.

La cosiddetta sindrome dell’impostore, più diffusa di quanto si pensi.

“Conosco attori bravissimi che, anche se non lo dicono apertamente, convivono con la stessa sensazione. È qualcosa che accomuna molti di noi”.

Però il fatto che le conferme stiano arrivando – e da realtà importanti – dovrebbe aiutare a rilassarsi un po’… senza abbassare l’impegno, ovviamente.

“Ha ragione, ma c’è qualcosa in cui credo molto. Alla base della motivazione che ci spinge a fare questo mestiere – e forse non solo a noi attori, ma agli esseri umani in generale – c’è un bisogno semplice e potente: essere amati e riconosciuti. Recitare è un modo per esprimersi, certo. Ma è anche un modo per chiedere attenzione, come fa un bambino con un genitore. È un lavoro che vive di approvazione e consenso. Se una persona si sentisse già pienamente amata, stimata, completa… forse sentirebbe meno l’urgenza di essere vista. E magari anche la spinta a continuare si affievolirebbe”.

E lei è consapevole che una parte di quella conferma – soprattutto se parliamo del rapporto con i genitori – non potrà mai arrivare?

“Sì, ne sono consapevole. E so che quello, almeno per me, è il nodo centrale. È una forma di carburante. Se venisse meno… probabilmente avrei meno spinta. Detto questo, sono stato molto amato dai miei genitori, e lo sono tuttora. Mio padre non c’è più, ma ho un rapporto bellissimo con mia madre. Quindi non si tratta di una mancanza reale di affetto. È qualcosa di più profondo, più viscerale”.

Non vorrebbe perdere mai lo sguardo del bambino. Che bambino era?

“Ero molto dentro la mia testa. Estremamente vivace – così mi raccontano, io non lo ricordo bene – ma anche buono d’animo. Molto irrequieto, con una fantasia enorme, come tanti bambini. E soprattutto molto impressionabile. Le immagini mi colpivano profondamente. Per questo penso che si debba prestare enorme attenzione ai bambini: un gesto che a un adulto può sembrare insignificante, per un bambino può diventare enorme. Non dico che vadano trattati come fragili o ingenui – anzi, credo vadano considerati persone vere – ma bisogna ricordarsi che assorbono tutto. Io assorbivo tutto. E le cose mi restavano dentro a lungo”.

Era un bambino romantico?

“Molto. Proprio un romanticone. Anche un po’ ‘antico’. Mia madre diceva sempre: ‘Tu sei un’anima di ottocento anni, non un bambino’. Mi inventavo storie, racconti, e a volte si preoccupavano. Pensavano che mentissi, ma io in realtà ci credevo davvero. Ma ero anche già innamorato del cinema. Da figlio degli anni ’80, sono cresciuto con le VHS e non guardavo un film una volta sola: lo consumavo, finché la cassetta si rovinava”.

Quali film ha rivisto più spesso?

“Sicuramente i primi tre Indiana Jones, ero ossessionato da quel personaggio e da quella visione dell’archeologia. Poi La mia vita a quattro zampe, un film svedese di Lasse Hallström, che vinse l’Oscar nell’85. E poi Papillon: mia madre mi sorprese a guardarlo da solo, e io le dissi che tanto l’avevo già visto… da quel momento fu tutto ‘sdoganato’. E ovviamente I Goonies, ho amato alla follia quel senso di avventura… Infine, Il nome della rosa, gotico, grottesco, che mi impressionò molto. Lo vidi che avevo dodici, forse tredici anni. Alcune scene mi sono rimaste dentro. E poi c’era Il pranzo di Babette, che mia madre aveva in VHS. Lo guardavo e riguardavo. Quando un film mi colpiva, diventava un’ossessione”.

Cosa pensa di aver imparato da quei film?

“Da La mia vita a quattro zampe ho imparato cosa vuol dire crescere, e cosa significa vivere l’infanzia con quella sensibilità così acuta. I Goonies, invece, erano l’amicizia, la famiglia fuori dalla famiglia. Un gruppo di ‘disadattati’ che si volevano bene. E io, da bambino, mi sentivo un po’ così: avevo tanti amici, ma spesso non mi sentivo davvero ‘del posto’. Indiana Jones per me è stata la scoperta dell’avventura, della curiosità, della voglia di cercare. Sembrano film leggeri, ma li amo ancora. Tant’è che, prima di fare l’attore, volevo diventare archeologo. Amavo la storia, tutto ciò che era antico… poi la vita ha preso un’altra strada”.

In fondo, anche l’archeologo è qualcuno che cerca le proprie origini. Un po’ come lei.

“Quel richiamo ce l’ho da sempre. Non so spiegarlo. Non ero nemmeno uno che divorava i libri di storia a scuola, ma se qualcuno me la raccontava in un certo modo, mi appassionavo. Facevo impazzire mia madre: volevo andare nei musei, a Pompei, in Egitto… volevo toccare le cose antiche. E ciò che mi affascina più di tutto è il tempo che passa. Pensare che ogni oggetto che oggi ci sembra antico, un tempo era modernissimo. Mi emoziona”.

Ha mai vissuto esperienze forti legate a quel tipo di suggestione?

“Sì. La prima volta che ho avuto un ruolo importante, interpretavo Costantino Paleologo. Giravamo in Turchia, e decisi di visitare Santa Sofia. Un luogo incredibile, al di là del credo di ciascuno. Ci sono rimasto dentro tre ore, cercando gli angoli più nascosti. A un certo punto sono salito al terzo piano, ho trovato una finestrella con vista su Istanbul. Accanto, sul muro, c’era una scritta incisa: ‘1400’. Sembrava fatta il giorno prima, e invece risaliva a secoli prima. Stavamo girando una serie ambientata nel 1453… quella data mi ha fatto venire i brividi. Mi sono immaginato chi l’avesse incisa, con cosa, cosa vedesse da quella finestra. Suggestioni così ti fanno volare la mente”.

Che rapporto ha oggi con l’amore?

“Credo che l’amore non vada idealizzato. Se arriva, ben venga. Ma è un sentimento che cambia nel tempo. Viviamo in un’epoca in cui siamo passati da un modello tradizionale – in cui si restava insieme anche quando non ci si sopportava più – a uno in cui le relazioni sembrano mobili dell’Ikea: si rompono, si buttano, si sostituiscono. Non giudico nessuno. Ma penso che, se l’amore arriva, vada rispettato, custodito. Sono in una relazione importante da dieci anni, e lo considero un grande dono. Ma anche i doni vanno curati. Non credo alla logica del ‘se dura, bene; se finisce, pazienza’. Se c’è qualcosa di speciale, vale la pena proteggerlo. Servono rispetto, impegno, voglia di farlo funzionare. Per me è qualcosa di sacro”.

I suoi genitori le hanno dato un modello d’amore?

“Sì. Più vado avanti, più mi rendo conto di quanto siano stati genitori con la G maiuscola. Nessuno è perfetto, lo capisci con il tempo. Gli amici vanno, le strade si dividono, il mondo è sempre più competitivo. Ma loro… loro avrebbero dato la vita per me. Mio padre non c’è più, mi manca moltissimo. Mia madre, per fortuna, c’è ancora, e me la tengo stretta. Non sono religioso, non seguo nessuna fede, ma se potessi istituire un culto, sarebbe quello dei genitori”.

Ha mai pensato di diventare padre?

“Sì, spero succeda. Ovviamente non dipende solo da me, ma ci stiamo provando”.

Qual è la prima cosa che vorrebbe insegnare a suo figlio o sua figlia?

“A volersi bene. Credo che se impari presto a sentirti ‘abbastanza’, fai meno errori. Ho avuto due genitori che mi hanno amato profondamente, eppure anche io, da ragazzo, avevo le mie insicurezze. Se vedessi mio figlio o mia figlia con problemi di autostima, farei di tutto per aiutarlo a credere in sé. Ma senza esagerare. Nemmeno dirgli sempre ‘sei il migliore’, perché anche quello fa male. Vorrei solo che potesse dirsi, con onestà: ‘Sono abbastanza’. Per me, tutto parte da lì.

C’è una canzone di Giorgio Gaber che dice: ‘Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono’. Lei, che ha vissuto in Italia e all’estero, si sente italiano?

“Sì, profondamente. Ma a modo mio. Quando avevo vent’anni e vivevo all’estero, tornavo in Italia e mi sentivo sempre un po’ fuori posto. Sono nato in Sardegna, ma non sono sardo. Mio padre era marchigiano, ma non mi sento marchigiano. Ho vissuto sul lago di Como, ma non sono comasco. Alla fine, dicevo: ‘Sono italiano… ma non praticante’. Era la mia battuta per riassumere tutto. Oggi, invece, mi sento molto legato a questo Paese. Più di quanto lo sia la mia compagna, che è inglese. È lei stessa a dirmelo: ‘Tu hai un amore viscerale per l’Italia’”.

Un amore totale, ma a volte conflittuale?

“Come quello con un parente strettissimo: lo ami, ma a volte ti fa arrabbiare. Abbiamo tutto. Eppure, spesso non sfruttiamo il nostro potenziale. Ho cinque fratelli, tutti all’estero. Non perché non amino l’Italia, ma per scelta di vita. Uno vive in Spagna, uno in Norvegia, due in America… Ho sempre frequentato il mondo anche da fuori. Dico sempre: per capire davvero l’Italia, bisogna andarsene. Solo così puoi fare dei paragoni. E quando torni, ti accorgi di quanto potremmo essere un Paese straordinario… e invece non lo siamo. Ed è un gran peccato”.