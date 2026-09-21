Tommaso Calderone lascia Forza Italia per Futuro Nazionale, Vannacci strappa il deputato a Tajani
Roberto Vannacci soffia un altro parlamentare a Antonio Tajani: il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone passa al gruppo di Futuro Nazionale alla Camera
Nuovo cambio di casacca dalla maggioranza al partito di Roberto Vanacci. Futuro Nazionale si è assicurata il seggio di Tommaso Calderone in arrivo da Forza Italia, dando seguito allo stillicidio di parlamentari passati nelle file dell’ex generale. Con il rinforzo del deputato siciliano il drappello di onorevoli “vannacciani” alla Camera sale così a 9.
- Il passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale
- Il nuovo deputato soffiato da Vannacci a Tajani
- Chi è Tommaso Calderone
Il passaggio da Forza Italia a Futuro Nazionale
Come riportato dal Corriere della Sera, Tommaso Calderone sarebbe stato convinto a lasciare Forza Italia da Roberto Vannacci durante una cena in un ristorante di Orvieto nella serata di sabato 19 settembre.
Il nuovo deputato di Futuro Nazionale sarà presentato ufficialmente nella giornata di martedì 22 settembre con una conferenza stampa in programma alla Camera, in presenza del capogruppo del partito Edoardo Ziello e del coordinatore Massimiliano Simoni, oltre che dello stesso ex generale.
Il nuovo deputato soffiato da Vannacci a Tajani
Si tratta del terzo deputato dopo Attilio Pierro e Davide Bergamini passato dalle file del partito del vicepremier Antonio Tajani, nella bufera dopo le frasi sulla donna “affidabile”, a Futuro Nazionale.
Calderone si unisce così alla componente politica di Vannacci creata a maggio 2026 all’interno del gruppo misto della Camera, che si è andata via via allargando con l’arrivo, oltre che dei due forzisti già provenienti dalla Lega, anche del capogruppo Ziello, Laura Ravetto, Rossano Sasso, Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, dal partito di Matteo Salvini, e di Emanuele Pozzolo da Fratelli d’Italia.
Chi è Tommaso Calderone
Avvocato penalista di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, Tommaso Calderone riveste il ruolo di vicepresidente della Commissione Giustizia a Montecitorio.
Eletto alla Camera dei deputati nel 2022 con Forza Italia, iniziò a fare politica nel Movimento sociale italiano e in Alleanza nazionale dopo la svolta di Fiuggi.
Nel 2014 entra nel partito di Silvio Berlusconi e nel 2017 viene eletto all’Assemblea regionale siciliana, diventando capogruppo degli azzurri all’Ars.