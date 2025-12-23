Tommaso Cerno allo scontro con Angelo D'Orsi su Askatasuna in tv, "Fascistello", "Mi metta in carcere"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nella puntata di Quarta Repubblica del 22 dicembre, il tema Askatasuna ha acceso lo scontro tra Tommaso Cerno e Angelo D’Orsi. Il direttore ha attaccato il centro sociale e il comitato di garanzia, il professore rivendica l’utilità del progetto. In studio si alza il tono: “Fascistello” e “Vada a lucidare le molotov” tra le frasi più dure.

Askatasuna: scontro in tv durante Quarta Repubblica

Il confronto tra Tommaso Cerno e Angelo D’Orsi si è acceso durante la puntata del 22 dicembre di Quarta Repubblica, mentre si discuteva del caso Askatasuna. Il dibattito è partito dallo sgombero e dal sequestro dello stabile di corso Regina Margherita, occupato dal 1996 e finito al centro di accertamenti e tensioni di piazza.

In collegamento e in studio, la discussione è rapidamente diventata personale: interruzioni, toni sempre più alti e la necessità, da parte della conduzione, di bloccare gli scambi più duri.

Acceso scontro in tv tra Tommaso Cerno e Angelo D’Orsi sul caso Askatasuna

La frattura è emersa quando D’Orsi ha difeso l’esperienza del centro sociale e Cerno ha contestato quella lettura, parlando di violenza organizzata e di un racconto “edulcorato” di quanto avvenuto in strada.

Angelo D’Orsi su Askatasuna

Nel suo primo intervento, Angelo D’Orsi ha definito lo sgombero “un atto di una violenza incredibile”, sostenendo che il quartiere sarebbe stato “militarizzato” e che l’operazione sarebbe stata motivata da un “pretesto” legato alla presenza di persone nello stabile.

Il professore ha insistito sul profilo sociale di Askatasuna, descrivendo attività rivolte al quartiere e parlando di servizi per famiglie e ragazzi. Il confronto si è surriscaldato quando Cerno, ascoltando l’intervento, ha reagito con gesti e commenti fuori microfono, e D’Orsi lo ha richiamato più volte: “Ma la smetta”.

Nella seconda parte del dibattito, il professore ha rivendicato l’idea di “utilità sociale” e ha citato esempi come corsi e attività gratuite, contestando la narrazione che riduce Askatasuna a un “luogo di criminali”.

Tommaso Cerno contro Angelo D’Orsi: “Fascistello”

La replica di Tommaso Cerno è stata frontale: ha contestato che la manifestazione di risposta allo sgombero potesse essere letta come episodio isolato e ha sostenuto che si tratti di violenza prevedibile e organizzata. Quando D’Orsi, nel tentativo di non farsi nuovamente interrompere, gli ha intimato “Stia buono”, Cerno ha sbottato: “Non sto buono, questo lo dice a sua figlia, a sua moglie, a sua sorella! Censore, fascista, fascistello, finto professore!“.

Nella fase più caotica, con urla e sovrapposizioni, sono arrivate le battute destinate a fare il giro dei social. Cerno ha attaccato D’Orsi anche con un’espressione che ha chiuso di fatto ogni spazio di dialogo: “Parla solo lei, sa tutto lei! Vada a lucidare le molotov“.

D’Orsi ha risposto rivendicando il proprio profilo accademico e invitando l’interlocutore a fermarsi con un laconico “La smetta di cianciare”, mentre in studio veniva chiesto più volte di evitare polemiche personali e tornare sul merito di Askatasuna.