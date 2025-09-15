Tommaso Cerno condurrà Domenica In con Mara Venier, chi è il direttore de Il Tempo ed ex senatore del Pd

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ex senatore del Pd e direttore de Il Tempo Tommaso Cerno a fianco di Mara Venier a Domenica In. La notizia della co-conduzione è stata confermata alla vigilia dell’inizio della nuova stagione della storica trasmissione di Rai 1, con un’anticipazione dell’annuncio ufficiale in conferenza apparso sulla descrizione del programma su RaiPlay, poi rimossa. Il noto giornalista sarà uno dei tre presentatori che quest’anno faranno da spalla alla padrona di casa, insieme a Enzo Miccio e Teo Mammucari.

I tre co-conduttori di Domenica In

La novità è stata pensata da Mara Venier insieme ai suoi autori e al direttore del Day Time Rai Angelo Mellone, in occasione del 50esimo anniversario del format, lanciato da Corrado nell’ottobre del 1976 e diventato un’istituzione della domenica pomeriggio in Tv.

I nomi dei tre co-conduttori che affiancheranno la dominus indiscussa della trasmissione circolano da diverse settimane insieme a quello di Gabriele Corsi, che però ha rinunciato a Domenica In nonostante la sua presenza fosse stata già annunciata durante la presentazione dei palinsesti Rai.

Tommaso Cerno al Senato

Il trio a fianco di Mara Venier

In attesa dell’annuncio nella conferenza stampa ufficiale, il trio che affiancherà la “zia Mara” sarà dunque composto da:

Tommaso Cerno

Enzo Miccio

Teo Mammucari

Tre volti noti della tv scelti dalla padrona di casa per dare al contenitore su Rai1 molteplici sfaccettature, grazie proprio alle tre personalità molto differenti tra loro.

Secondo quanto rivelato da Adnkronos, ogni presentatore dovrebbe condurre un segmento diverso, conforme ai loro profili: Tommaso Cerno per l’attualità, Teo Mammucari per la parte più di intrattenimento con il ritorno del ‘Cruciverbone’ ed Enzo Miccio per una rubrica dedicata all’amore, glamour e moda.

Chi è il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno

Per la quota dedicata all’informazione la scelta è ricaduta sul direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, con una piccola esperienza nel 2015 come presentatore dello speciale di quattro puntate sulla terza rete D-Day – I giorni decisivi.

Già ospite abituale in tv come opinionista in diversi talkshow di Rai e Mediaset, il giornalista 49enne ha fatto parlare di sé per il passaggio dal Pd al quotidiano romano di proprietà del deputato della Lega, Antonio Angelucci, insieme a Libero Quotidiano (non lo storico portale Libero.it) e a Il Giornale.

Dopo essere stato direttore del settimanale L’Espresso e brevemente condirettore di Repubblica, Cerno è stato eletto con il Partito Democratico guidato dall’allora segretario Matteo Renzi, occupando gli scranni del Senato tra il 2018 e il 2022. A febbraio 2020 il passaggio a Italia Viva, salvo poi tornare dopo poco tra i Dem nel gruppo misto.

In gioventù dirigente nazionale dell’Arcigay e fra i promotori del Gay Pride di Venezia, Cerno ha iniziato la sua carriera politica nel 1995, candidandosi tra le file di Alleanza Nazionale. alle elezioni della sua città, Udine, prima di diventare assistente del vicesindaco del Pds Andrea Montich.