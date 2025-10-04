Tommaso Cerno contro i parlamentari italiani sulla Flotilla, il duro attacco: "Sono gli Schettino di Gaza"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“I parlamentari italiani che erano sulle navi hanno subito firmato i documenti israeliani per darsela a gambe”, perché da quel momento “le telecamere” non erano più puntate su di loro. Questa accusa arriva da Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che in un video pubblicato su X lancia un duro attacco contro i politici presenti sulla Flotilla che, per il rapido rimpatrio, ora chiama “gli Schettino di Gaza“.

L’attacco contro i parlamentari sulla Flotilla

Ha il dente avvelenato Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che in un video pubblicato su X lancia un duro attacco contro i parlamentari presenti sulla Flotilla. L’invettiva parte dalla “criminalità organizzata della sinistra” con cui indica i facinorosi che nelle varie manifestazioni hanno procurato danni e fronteggiato le cariche della polizia.

Lo avrebbero fatto “sotto la bandiera della Palestina” seppur in un contesto che Cerno definisce legittimo, riferendosi alle ragioni dei moti internazionali a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa palestinese.

Poi passa agli “Schettino di Gaza”. Cerno si riferisce ai “parlamentari italiani che erano sulle navi”, ovvero Marco Croatti (senatore M5S), Arturo Scotto (deputato PD), Annalisa Corrado (eurodeputata PD) e Benedetta Scuderi (eurodeputata Verdi).

Il direttore de Il Tempo li accusa di aver “subito firmato i documenti israeliani per darsela a gambe” quando “le telecamere non sono più sulle barche”. Un “film cronometrato da Landini” in cui “i tanti Schettino” hanno lasciato “la Concordia per andare a prendersi i flash nella piazza della Discordia”.

Le posizioni di Cerno sulla Flotilla

Il direttore de Il Tempo non è nuovo alle esternazioni sulla Global Sumud Flotilla. Recentemente al Tg4, nel commentare l’abbordaggio del convoglio, ha sostenuto che “adesso si capisce chi sta scrivendo il copione” dato che “l’incidente possibile è interesse esclusivo del regime terroristico di Hamas“, dal momento che “una reazione” sarebbe “l’ultima ratio dell’interesse del governo israeliano”.

Secondo Cerno, quindi, “credevamo in buona fede che l’obiettivo fosse portare gli aiuti a questi bambini e ai civili colpiti dagli orrori di Gaza”, ma dopo l’incidente si dice convinto che “a scrivere la partitura di questo racconto globale in diretta, che il mondo sta seguendo, era Hamas”.

Il paragone con Schettino

Il paragone dei parlamentari italiani rimpatriati dopo l’arresto dell’equipaggio della Flotilla con Schettino non è casuale: l’ex comandante della Costa Concordia, nel 2012, fu ritenuto responsabile del naufragio che portò alla morte di trentadue persone.

Emblematica fu la telefonata ricevuta dal capitano De Falco dopo il naufragio: mentre passeggeri ed equipaggio ancora cercavano di mettersi in salvo, Schettino aveva già abbandonato la nave.