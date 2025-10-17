Tommaso Cerno contro Ilaria Salis dopo il post prima dei funerali dei carabinieri morti: "Insulta degli eroi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha attaccato Ilaria Salis per un post pubblicato poco prima del funerale dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Cerno ha accusato Salis di insultare le tre vittime e di aver sfruttato il proprio privilegio di parlamentare europea per non sottoporsi a un processo.

Le dichiarazioni di Tommaso Cerno contro Ilaria Salis

Il direttore del Tempo Tommaso Cerno ha attaccato duramente Ilaria Salis durante l’anteprima della trasmissione Ore 14 di Rai 2 per un post pubblicato prima dei funerali dei carabinieri morti a Castel d’Azzano.

Cerno ha accusato Salis di insultare i militari deceduti e di aver sfruttato i suoi privilegi da parlamentare per sfuggire al processo in Ungheria grazie a un accordo politico. Ha dichiarato il direttore del Tempo:

Ilaria Salis è una donna che ha usato il privilegio dell’immunità e un accordo politico per stare seduta su una poltrona in Parlamento […] dove guadagna, a spese nostre, in una settimana quello che quei ragazzi ci mettono mesi a guadagnare.

Cosa aveva scritto Ilaria Salis prima del funerale dei tre carabinieri

In un post su un evento che parlava della crisi abitativa al Parlamento europeo, Ilaria Salis ha parlato anche della morte dei tre carabinieri, legandola alla negazione del diritto alla casa, dicendo:

Alla radice di questi gesti disperati e terribili c’è un problema sistemico: la negazione di un diritto fondamentale […]. Se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi dovrà considerarsi corresponsabile, insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo, di ciò che di orribile accade.

I tre carabinieri sono morti nell’esplosione di un casolare in cui abitavano in condizioni di marginalità tre persone, due uomini e una donna, tutti fratelli e in procinto di essere sfrattati. I tre avevano riempito la casa di bombe molotov e bombole di gas per evitare lo sfratto. La donna, subito dopo l’inizio della perquisizione, avrebbe innescato l’esplosione.

Perché Ilaria Salis non è stata processata

Ilaria Salis è un’attivista e parlamentare europea di Sinistra Italiana. È stata candidata alle elezioni del 2024 mentre era sotto processo in Ungheria, con l’accusa di aver aggredito due manifestanti neonazisti.

Salis è stata candidata anche per impedire che il processo proseguisse, anche perché il sistema giudiziario ungherese da diversi anni è considerato, da associazioni come l’Ocse e l’Ue e Amnesty International, non indipendente dal potere politico.

All’inizio di ottobre il Parlamento europeo ha confermato l’immunità di Salis con un voto a maggioranza. Il voto era segreto, ma il risultato suggerisce che anche diversi parlamentari di centrodestra, invitati dai rispettivi partiti a votare contro l’immunità, l’abbiano invece sostenuta. Non ci sono però prove di un “accordo politico”, come detto da Cerno.