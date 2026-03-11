Tommaso Cerno e Diaco cantano 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, "criticati perché omosessuali di destra"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Diaco e Cerno, attaccati perché cantano una canzone”, “perché omosessuali di destra”. Così Tommaso Cerno, duranta la sua striscia quotidiana 2 di Picche su Rai 2, parla dei commenti arrivati dopo la sua performance nel programma condotto da Pierluigi Diaco. Ospite a Bellamà, il direttore del Giornale ha cantato alla chitarra Per sempre sì di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice di Sanremo 2026.

Tommaso Cerno: “Criticati perché omosessuali di destra”

“Abbiamo cantato Sal Da Vinci con un’orchestra. Semplicemente la canzone. Nulla che c’entrasse con il referendum, con il sì, con il no, con Gratteri”.

Così Tommaso Cerno, durante la sua striscia quotidiana 2 di picche su Rai 2, denuncia di aver ricevuto insulti omofobi dopo la sua apparizione nel programma di Diaco Bellamà.

“Ma non va bene. Perché? Perché siamo omosessuali di destra? E gli omosessuali non possono esserlo. I commenti parlano chiaro”, dice il direttore del Giornale.

“Una dose di omofobia -sottolinea – che a me non fa né caldo né freddo, ma che volevo citare per spiegare come siamo ridotti in questo Paese”.

L’ex senatore Pd va poi al contrattacco: “Non sento tutti questi grandi attivisti dei diritti con le bandiere arcobaleno difendere due omosessuali”.

Cerno e Diaco cantano ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci

Il caso nasce dall’esibizione di Tommaso Cerno nella puntata di ieri, 10 marzo, di Bellamà, su Rai 2.

Ospite del programma condotto da Pierluigi Diaco, il giornalista ha cantato e suonato alla chitarra Per sempre sì di Sal Da Vinci, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

Una performance che a diversi è sembrata una forma di propaganda per il Sì al referendum sulla giustizia.

Anche perché nelle ultime ore si è parlato molto della presunta richiesta della premier Meloni – non confermata da Sal Da Vinci – di usare la canzone nella campagna referendaria.

2 di picche, polemiche e bassi ascolti

Di certo c’è che 2 di picche non è partito benissimo: la nuova striscia quotidiana di Tommaso Cerno ha debuttato su Rai 2 con un misero 5,4% di share.

Bassi ascolti, inferiori a Medicina 33, il programma che andava in onda nello stesso orario, subito dopo il Tg2 delle 13.

Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti Rai, nelle ultime settimane ha criticato la decisione di affidare un programma a Cerno, contestando il crescente ricorso a collaboratori esterni al posto di valorizzare le risorse interne.

“Un collaboratore pagato mille euro al minuto, 11 mila euro a puntata – attacca il sindacato dopo la prima puntata – che ha esordito in onda dicendo agli italiani che non devono lamentarsi dei rincari dovuti dall’attacco all’Iran“.