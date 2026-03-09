Tommaso Cerno elogia Trump nella prima puntata di 2 di Picche dopo le polemiche di Usigrai, M5S e Fatto

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tommaso Cerno ha esordito con la sua striscia quotidiana, 2 di Picche, su Rai 2. La prima puntata è stata dedicata alla guerra tra Usa-Israele e Iran, con l’elogio a Donald Trump da parte del conduttore. L’editoriale del direttore del Giornale è arrivato dopo settimane di polemiche: dai presunti costi della singola puntata allo scontro col sindacato Usigrai, su cui ha soffiato anche il M5S, mentre tra i difensori di Cerno negli ultimi giorni si è distinto soprattutto Fratelli d’Italia.

L’elogio a Trump nella prima puntata

Il programma 2 di Picche, secondo la stima del Fatto Quotidiano, dovrebbe costare quasi 850 mila euro, circa 11 mila euro a puntata.

Nella prima, Tommaso Cerno ha mostrato la formula: un editoriale di qualche minuto, senza immagini di contorno.

All’esordio, il giornalista ha parlato dell’attacco Usa all’Iran, di fatto elogiando Donald Trump per l’aggressione: “Fa una guerra all’Iran, la sede del capo del terrorismo mondiale, all’uomo che economicamente e culturalmente, trasformando una religiosa meravigliosa che è quella musulmana in un’azione politica contro la libertà dell’occidente, stava provando a fare una bomba atomica, e a metterci ancora una volta dentro a una Guerra Fredda dopo però l’equilibrio era instabile. Ebbene noi ci stiamo dividendo, stiamo dicendo che quell’Iran può essere meglio dell’America di Trump (…). Noi, se siamo ancora uno Stato liberale, dovremmo stare con l’America. Invece aumentano le bollette, il nostro problema è il petrolio, quanto costerà l’aria condizionata nella casa al mare e se quell’ordine fatto aumenta di prezzo perché si sta di più ad aspettare i materiali per mettere a posto il nostro tinello. Siamo la democrazia delle comodità, facciamo sempre grandi proclami sulla casta perché costa troppo, e invece lottare per la libertà di qualcuno e perderci qualche euro di gas… allora quello si può fare”.

Una posizione già ribadita nei giorni scorsi in un video editoriale per Il Giornale (di cui è direttore dallo scorso dicembre): “Mille volte Trump piuttosto che un pelo di quella barba di Khamenei”.

Lo scopo della striscia, aveva dichiarato nei giorni scorsi, è “creare dibattito e mantenere un po’ di buon senso. Io sono spesso in disaccordo con le mie opinioni, non sono assolutamente convinto di avere capito le cose che dico. Spesso quando parlo sembro polemico, ma in realtà è anche una voglia di essere contestato. A me piace tantissimo il dibattito, ho due sorelle e il dibattito era di famiglia. Poi volevo essere la terza sorella, figuriamoci”.

Social spaccati tra critiche ed elogi

Diverse le critiche sui social, in particolare X: c’è chi parla di “esempio plastico di regime”, chi di striscia “oscena”.

Cerno, però, può contare anche su commenti positivi: “Troppo breve”, “Ottimo giornalista”.

Le polemiche politiche

Si è arrivati a questa prima puntata ccon diverse polemiche politiche, sollevate soprattutto dal M5S.

Dario Carotenuto, capogruppo pentastellato in Commissione Vigilanza Rai, ha sottolineato che mentre Tommaso Cerna consolida la sua presenza in Rai “spariscono o vengono fatte fuori voci come Corrado Augias, Duilio Gianmaria e tanti altri che hanno fatto grande il servizio pubblico. Il pluralismo non si costruisce sostituendo una voce con un’altra, ma facendole convivere tutte. Cerno con Gabanelli, con Santoro. Non Cerno al posto loro”.

Quindi, l’attacco sulla sfera economica: “Com’è possibile che si trovino soldi per dare uno strapuntino a Cerno mentre un gigante della Rai come Alberto Angela risulta ancora con il contratto scaduto?”.

A difendere Cerno, tra gli altri, ci ha pensato Fratelli d’Italia, con la nota firmata dai componenti meloniani in Commissione Vigilanza: “Le dichiarazioni della sinistra contro Tommaso Cerno confermano che il loro vero problema è il pluralismo e la libertà di informazione, che ormai sono il carattere distintivo di questa Rai. Non ricordiamo, infatti, stesse sollevazioni quando ben altri giornalisti esterni sono stati assunti per condurre trasmissioni. Per Cerno, giornalista libero, parla il suo curriculum e la sua carriera professionale”.

E ancora: “In Rai l’aria è cambiata davvero ed è quella del pluralismo e non certo quella che si respirava a Tele Kabul“.

Usigrai contro Cerno

Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti Rai, nelle ultime settimane ha criticato l’assegnazione di una striscia quotidina a Tommaso Cerno, con tanto di risposta piccata alle frecciate di Paolo Corsini, direttore di Rai Approfondimento.

In una nota del 5 marzo, la sigla ha sottolineato che l’azienda “si appresta ad assumere 127 nuovi giornalisti, ma evidentemente non ne trova, tra i dipendenti, di abbastanza autorevoli da potergli affidare la striscia informativa su Rai 2″.

Non solo: Usigrai ha anche inviato una segnalazione alla Corte dei Conti “per capire se questa modalità di utilizzo delle risorse pubbliche è in linea con le regole a cui l’azienda si deve attenere”.

Le risposte di Cerno dopo le polemiche

Tommaso Cerno, dal canto suo, aveva dichiarato che “da giornalista il mio primo rispetto va alle redazioni” che “non vedranno mai me come un antagonista che vuole prendere il loro spazio”.

Poi, citato da ANSA, aveva precisato di aver “accettato un’offerta giornalistica, che è molto legata alla mia personalità, è circoscritta nel tempo e nello spazio ed è molto diversa da quello che la rete aveva. A me si può contestare tutto, ma non credo che mi si possa contestare di non dire quello che penso. E dirò anche perché lo penso, e se arriveranno i fischi, faremo la puntata dopo facendo sentire i fischi”.

Perché il programma si chiama “2 di Picche”

Lo stesso Cerno nei giorni scorsi ha svelato perché ha deciso di chiamare il programma 2 di Picche: “Ci sentiamo un po’ tutti dei 2 di picche. Sembra sempre ti capitino le cose sopra la testa, che il mondo sia pieno di assi di cuori, di regine di fiori, di fanti… Ma il gioco è più complesso. Vuol dire provare a stare dalla parte del cittadino debole, di chi crede di non avere voce però poi magari ce l’ha”.