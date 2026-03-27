Tommaso Cerno parla del caso Signorini dopo le rivelazioni di Corona e attacca Zan: "Perché non lo difende?"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tommaso Cerno, nel corso del suo programma Rai 2 di Picche, ha parlato della bufera scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, attaccando gli attivisti della comunità LGBTQ+. In particolare, ha citato l’europarlamentare del Pd Alessandro Zan, chiedendosi perché non sia mai intervenuto per difendere pubblicamente l’ex direttore di Chi.

Caso Alfonso Signorini – Corona: l’opinione di Tommaso Cerno

Cerno ha definito il caso Signorini una sorta di “file Epstein de noantri”, affermando che tutto quel che è emerso sull’ex conduttore del Grande Fratello è stato “interpretato in maniera molto teatrale da Fabrizio Corona, che, senza nascondere nulla, si è inventato un format chiamato Falsissimo”.

Secondo la narrazione dell’ex re dei paparazzi, il sistema Mediaset sarebbe permeato di legami opachi e non professionali. “E quali sarebbero?”, si è chiesto Cerno che si è dato la seguente risposta: “Allusioni e immagini legate a vicende private, gettate in pasto al pubblico per creare una gogna contro una persona”.

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Il giornalista in forza alla Rai ha quindi spiegato che c’è chi sostiene che Signorini si sia dimesso prima dai suoi incarichi a Mediaset e poi dalla direzione di Chi, mentre altri dicono che abbia deciso di cambiare vita.

Cerno contro la comunità LGBTQ+

“In realtà – ha proseguito il conduttore di 2 di Picche – non sappiamo nulla di certo delle accuse che gli sono state mosse. E a pochi sembra interessare verificare se si sia comportato in modo contrario alla legge, che è l’unico vero motivo per cui qualcuno dovrebbe perdere il proprio lavoro”.

Cerno ha poi detto che un elemento ricorrente dell’intera vicenda è la parola “omosessualità”, che sembra incombere su tutto il discorso.

“A questo punto – ha scandito – viene spontanea una domanda: dove sono finiti quei ragazzi e quelle ragazze LGBTQ+ che sfilavano ai Pride, rivendicando diritti e accusando di essere antidemocratico chiunque non fosse d’accordo con loro?”

L’attacco ad Alessandro Zan: “Dov’è?”

Spazio poi all’attacco all’europarlamentare del Pd: “Dov’è Alessandro Zan, dov’è chi oggi dovrebbe essere in prima fila a difendere Signorini, se davvero l’orientamento sessuale viene usato come strumento di dileggio?”

“Personalmente – ha continuato Cerno – non considero motivo di dileggio ciò che una persona adulta e consenziente fa nella propria vita privata. Ritengo invece grave ciò che eventualmente viola la legge. E, allo stato attuale, in tutta questa vicenda legata ad Alfonso Signorini non ho visto nulla di tutto questo”.

“Per questo, mi attendo frotte di omosessuali, frotte di parlamentari con le bandiere della pace, con le bandiere dei Pro-Pal e con le bandiere arcobaleno correre sotto casa di Signorini a fare una grande manifestazione per difenderlo. Fino a quando non li vedrò, credo che il “woke” sia soltanto una scusa politica per fare bene o male le cose a seconda del partito che voti”, ha concluso il conduttore.