Tommaso Cerno ha scelto un video sui suoi profili social per lanciare la campagna natalizia di abbonamenti a Il Giornale. Ma la notizia non è solo questa. Il direttore ha accompagnato il filmato con queste parole: “Salvate il Natale da chi vuole cancellarlo. Questo Natale regalatevi un abbonamento a Il Giornale e difendete le nostre tradizioni”. Cerno parte dagli alberi addobbati nelle piazze principali e sostiene che la parola “Natale” stia lasciando il posto a espressioni come “la festa d’inverno per non infastidire l’Islam”. Il direttore passa poi alle scuole e cita “il presepio che a scuola si può fare solo se tutti gli alunni sono favorevoli, basta che uno per ragioni culturali non lo voglia e la nostra più antica tradizione del Natale scompare”.

È in questi termini che Cerno presenta l’iniziativa del quotidiano, che quest’anno “fa una campagna di abbonamenti come regalo di Natale che ognuno di voi può decidere di farsi con il compito di salvare questa parola e il suo significato, quello cristiano ma anche quello non cristiano. Il Natale di tutti i giorni, i ragazzini col cappellino da Babbo Natale e i telefonini che diventano improvvisamente con le orecchie da renna”. Il video si chiude con un appello ai lettori: “Salveremo il Natale perché non vogliamo cancellare questa parola, la vogliamo pronunciare 1000 volte con il Giornale. Salvatelo anche voi il Natale, con il nostro Giornale”. Luca Bizzarri ha ripubblicato il video di Cerno e ha aggiunto: “Prendere una pu….ata, farla diventare una notizia il tutto per dire il più semplice ‘Comprate le mie pentole, che siamo alla frutta'”.