Tommaso Cerno su Rai 2 col nuovo programma non piace a Pd e M5S, "vogliono tapparmi la bocca come a Pucci"

Tommaso Cerno, direttore de Il Giornale, condurrà una striscia informativa quotidiana su Rai 2 ma il programma, ancora prima di iniziare, ha già scatenato le proteste di esponenti di PD e M5S. Il giornalista ha tuonato: “Vogliono tapparmi la bocca come ad Andrea Pucci”.

Cosa si sa sul nuovo programma Rai di Tommaso Cerno

In base a quanto anticipato da La Notizia, la striscia informativa quotidiana condotta da Tommaso Cerno prima del Tg2, alle ore 12, prenderà il via dal 3 marzo. Il programma avrà un doppio studio a Roma e a Milano. Cerno potrà contare su Alessandro Usai (cognato del ministro della Cultura Alessandro Giuli), già autore del direttore de Il Giornale nei suoi interventi a Domenica In.

La Stampa ha confermato la data di partenza della trasmissione (ma con orario attorno alle 13), precisando però che fino all’ultimo si è ipotizzato uno slittamento all’inizio dell’estate. Il programma affronterà i temi caldi del giorno.

La protesta di PD e M5S contro Tommaso Cerno in Rai

Come riportato in un articolo di La Repubblica ricondiviso sui social dallo stesso Tommaso Cerno, l’indiscrezione sul nuovo programma Rai condotto dal direttore de Il Giornale ha spinto i parlamentari del Pd in commissione di vigilanza Rai a chiedere un chiarimento ai vertici aziendali.

L’attacco del Pd: “Questa scelta rappresenterebbe l’ennesima prova dell’uso della Rai come strumento di propaganda politica“.

E ancora: “Siamo di fronte a una emergenza democratica nel servizio pubblico aggravata dall’avvicinarsi di importanti appuntamenti elettorali, a partire dal referendum“.

Anche il M5S ha protestato contro la scelta di affidare un programma al direttore de Il Giornale.

All’inizio del mese di febbraio esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di vigilanza Rai avevano pubblicato un comunicato contro Cerno: “Una striscia quotidiana sul servizio pubblico pagato da tutti gli italiani affidata a Tommaso Cerno è troppo. Parliamo della stessa persona che, da direttore del Giornale di Angelucci, conduce da settimane una campagna sistematica contro Rai e Report, fatta di attacchi personali, insinuazioni e mistificazioni”.

La replica di Tommaso Cerno

Tommaso Cerno, su X, ha scritto: “Non gli basta zittire Andrea Pucci. Devono tappare la bocca anche a me, forse perché come dicono loro sono di una lobby gay… Povera Italia”.