Tommaso Cocci candidato FdI a Prato ricattato con foto intime e minacce, la denuncia dell'ex consigliere

Le elezioni regionali in Toscana del prossimo 12 e 13 ottobre si tingono di giallo per i ricatti subiti da uno dei candidati, Tommaso Cocci di FdI. Candidato a Prato come consigliere regionale, il 34enne capogruppo di Fratelli d’Italia ha denunciato di essere vittima di ricatti e minacce, una specie di trappola a luci rosse in Rete, con foto intime finite a chi poi lo avrebbe preso di mira per obiettivi politici. Nei messaggi, oltre all’intimazione di rinunciare, accuse di pedofilia, droga e di legami con la massoneria.

Tommaso Cocci e il ricatto

Il 34enne Cocci, candidato con FdI al consiglio regionale in Toscana, ha denunciato il ricatto dopo aver ricevuto una lettera anonima.

“Se continui a fare politica ti distruggiamo la vita” una delle minacce contenute nella missiva, accompagnata da accuse sul presunto uso di droga e persino di festini con minori. E con un riferimento all’affiliazione alla Massoneria.

Secondo la ricostruzione, la foto intima oggetto di revenge porn è stata recapitata anche a dirigenti di Fratelli d’Italia e a uno di Forza Italia e all’origine ci sarebbe una trappola, con il politico che avrebbe inviato l’immagine in chat dopo essere stato adescato forse dallo stesso autore del ricatto con un profilo fake.

La replica su foto intime e massoneria

“Quella foto purtroppo è vera. Ho fatto una sciocchezza, ma non mi faccio ricattare”, ha detto Cocci sull’immagine hard, pronto alle vie legali se verrà lesa la sua reputazione e se verranno diffuse immagini personali.

Agli inquirenti avrebbe anche avanzato il sospetto su un collega di partito, anche lui in competizione per un seggio in consiglio regionale e deciso a “bruciare” la sua ascesa.

Sulle accuse di far parte della Massoneria ha confermato l’adesione da 12 anni alla massoneria, come affiliato a una loggia di cui era segretario e da cui però si è messo ‘in sonno’ a giugno..

Chi è Tommaso Cocci

Capogruppo FdI in consiglio comunale a Prato fino alla caduta del governo cittadino del giugno 2025, Cocci ha 34 anni e ha un curriculum politico che si districa nel Pratese

Fratello dell’attore Marco Cocci, è considerato un astro nascente della destra locale. In passato è stato anche consigliere provinciale a Prato.

Laureato in Giurisprudenza a Firenze, fino all’ingresso in politica si è occupato di contenzioni legali giudiziali e stragiudiziali in materia civile.