Tommy Cash e il testo della canzone in italiano dopo Espresso Macchiato, il singolo e la nuova dedica

Tommy Cash sta per pubblicare una nuova canzone con il testo in italiano. Dopo il successo di Espresso macchiato, ha annunciato l’arrivo del nuovo brano intonando alcuni versi nel suo inconfondibile stile. Tra stereotipi e dichiarazioni d’amore per l’Italia, cresce l’attesa per la sua nuova uscita.

La canzone con la “mortadella”

Non si conosce ancora il titolo della nuova canzone di Tommy Cash, ma una parte è stata presentata durante il Red Valley Festival di Olbia. È già certo che il testo sarà in italiano e che includerà, almeno in alcuni passaggi, una sorta di filastrocca basata sull’alfabeto per raccontare una serie di stereotipi.

Dopo il successo di “Espresso macchiato”, la canzone con cui ha rappresentato l’Estonia all’Eurovision Song Contest, in molti speravano in un ritorno in lingua italiana.

Ancora una volta, il rapper estone giocherà con la nostra lingua e con i luoghi comuni, ma allo stesso tempo mostrerà il suo profondo amore per l’Italia.

Un altro testo in italiano

Non si conosce ancora il testo completo, ma il cantante ha già svelato al Red Valley Festival di Olbia che userà l’alfabeto come una filastrocca. Sul palco ha accennato alcuni versi che suonano così:

Buongiorno A come Amore B come Banana C la Canzone D come Diana E come Espresso F la Felicità G come Grazie H hahahahaha

E poi quello che sembra essere il ritornello e che potrebbe suggerire il titolo provvisorio “Mortadella”:

Mangio la mortadella … modella La vita è quasi bella ma mi… Senti che tarantella, lo dice Donatella Signore, welcome to my festa Forse ti può interessare Espresso Macchiato di Tommy Cash, testo e significato: cosa dice la canzone che porterà all'Eurovision 2025 Il testo di Espresso Macchiato di Tommy Cash, la canzone che rappresenterà l'Estonia all'Eurovision 2025

Segue un ritornello corale:

Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok Io ok, tu ok, lei ok, lui ok, noi ok, voi ok, quindi tutti quanti ok

Una nuova dedica all’Italia

In passato “Espresso macchiato” aveva sollevato polemiche, arrivando persino a spingere alcuni politici a chiedere “punizioni” per il rapper estone. Lui, però, si era difeso spiegando in Italia e all’estero la sua vera intenzione: rendere omaggio al Paese.

Più volte, infatti, ha dichiarato: “Amo questo Paese, il cibo, l’architettura, il design, il caffè”, ribadendo in interviste e trasmissioni di avere massimo rispetto per l’Italia e smontando l’idea che volesse solo ridurla a uno stereotipo.

Alla fine, Espresso macchiato si è rivelata una vera e propria dichiarazione d’amore, in cui gli stereotipi erano un mezzo per raccontare ciò che l’artista apprezza di più dell’Italia. Anche questa volta, il testo potrebbe apparire pieno di cliché, ma forse sarà semplicemente un altro modo per celebrare ciò che Tommy Cash ama del nostro Paese.