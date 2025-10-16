Tomonobu Itagaki ha annunciato la sua morte con un post programmato sui social, era un creatore di videogiochi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morto Tomonobu Itagaki, celebre autore di videogiochi a partire dalla serie Dead or Alive e Ninja Gaiden 3D. L’uomo ha annunciato su Facebook la sua stessa morte, programmando la pubblicazione del suo messaggio di commiato al momento della sua scomparsa.

Il messaggio sui social di Itagaki

Il 16 ottobre 2025 è comparso sul profilo Facebook di Tomonobu Itagaki un post con l’annuncio della morte dell’ideatore di videogame.

Sul social, l’autore stesso, ha programmato la pubblicazione nel giorno della scomparsa di una foto che lo ritrae stanco e affaticato, con un messaggio d’addio.

Getty Images

Il videogioco Dead or Alive creato da Itagaki

“Parole da lasciare. La luce della mia vita sta per finire”, si legge nella didascalia che correda l’immagine.

“Il fatto che questa frase sia stata pubblicata significa che finalmente è giunto il momento. Non sono più in questo mondo. (Quest’ultimo post è per una persona speciale per me) – ha spiegato Itagaki raccontando che la sua “vita è stata una serie di battaglie”.

“Ho causato un sacco di guai. Io sostengo le mie convinzioni e lo devo. Nessun rimpianto”, è la riflessione dell’autore di videogames. Poi a conclusione del messaggio c’è la confessione di essere dispiaciuto “per tutti i miei fan a cui non potrò consegnare il mio nuovo lavoro, mi dispiace”.

Chi era Tomonobu Itagaki

Tomonobu Itagaki è nato nel 1967 ed è tra i nomi più importanti nel mondo dei videogiochi a partire dall’epoca del Super Nintendo, nel 1992.

Per anni ha lavorato per Team Ninja e prodotto videogiochi noti, come Ninja Gaiden e Dead or Alive, fino a fondare una sua società. Con Valhalla Game Studio ha pubblicato solo Devil’s Third per Nintendo Wii U, il suo ultimo, controverso titolo.

Itagaki ha sostenuto di aver iniziato a fare esperienza con il gioco da tavolo Mahjong, nel quale si era rivelato da subito molto abile.

Il gioco Mahjong avrebbe sviluppato in lui la capacità di leggere nella mente delle persone, cosa che poi si è riflessa nello sviluppo dei suoi giochi. È sua opinione che ci siano molte occasioni di giocare nella vita, delle quali i videogiochi sono solo una piccola parte, pertanto si dovrebbero fare molte esperienze di gioco e basare su queste il game design.