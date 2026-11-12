Toni Capuozzo e Kemal, il bambino salvato a Sarajevo e cresciuto in Italia per cinque anni

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Quello del giornalista di guerra è un mestiere non semplice, e spesso tocca corde umane profonde. Perché raccontare un conflitto significa anche entrare nelle vite di chi lo subisce, raccogliere storie di dolore, incontrare persone che, una volta spenti i riflettori, difficilmente si riescono a dimenticare. A volte, poi, sono proprio quegli incontri a lasciare il segno più grande, trasformandosi in legami che resistono al tempo e alla distanza. È il caso di Toni Capuozzo e Kemal, la cui storia racconta anche il lato più umano di chi, per mestiere, ha trascorso una vita a raccontare la guerra.

Come ci era riuscito lo aveva raccontato a Silvia Toffanin, nell’intervista a Verissimo trasmessa su Canale 5 il 30 maggio.

Come Toni Capuozzo conobbe Kemal: il servizio in un reparto di pediatria

Toni Capuozzo era in Bosnia come inviato e stava girando “un servizio come se ne fanno tanti in un posto di guerra” in un reparto di pediatria dove scarseggiavano i medicinali. Fu l’operatore Igor, uno che, raccontava Toni Capuozzo, ne aveva viste di tutti i colori, a prendere in braccio un piccolo che sorrideva e a impallidire quando capì che gli mancava una gamba. “Non ce ne eravamo accorti”, spiegava il giornalista, perché Kemal aveva otto mesi e con la tutina addosso non si notava.

Li colpì il pensiero di come avrebbe potuto imparare a camminare in “una città dove si sparava sui pedoni”, dove una protesi era introvabile. “Abbiamo detto: bisogna portarlo fuori”, ricordava, anche se la cosa “non c’entrava niente col nostro lavoro”.

L’uscita da Sarajevo con il bambino nascosto sotto un giubbotto antiproiettile

Prima ci fu un lungo confronto con il padre e con la nonna, che Toni Capuozzo definiva “la vera figura forte della famiglia”. Arrivato il loro sì, il bambino venne tenuto sveglio tutta la notte perché, affamato, si addormentasse al primo biberon. Lo sistemarono in auto, dietro, dove si appoggiano i piedi, coperto da un giubbotto antiproiettile che essendo rigido faceva “da culla al contrario”.

Era novembre e pioveva: i vetri, rigati dall’acqua e appannati, non lasciavano vedere bene l’interno. Nei giorni precedenti il gruppo era passato più volte dai posti di blocco, per abituare chi li presidiava alle loro facce, e aveva distribuito bottiglie di grappa. Quel giorno dissero che rientravano in Italia e, parole sue, “nessuno è venuto a controllare chi c’era dentro l’auto”. Al confine italiano li aspettava un permesso d’ingresso per ragioni umanitarie, e di quel passaggio c’è una foto di Kemal che gioca con la fiamma di un maresciallo dei carabinieri.

I cinque anni di Kemal in Italia e il ritorno in Bosnia dal padre

“Per cinque anni è stato parte della mia famiglia“, raccontava l’inviato, dando il merito a Monica, “la mia moglie di allora”, e alla figlia Marta, che non fu gelosa e con il piccolo si mostrò materna. In Italia Kemal ebbe la protesi e frequentò l’asilo. A guerra finita il Tribunale dei minori stabilì che tornasse a Sarajevo dal padre, e per il giornalista quella fu “la pagina più dolorosa”.

Kemal ha continuato a chiamarlo papà, e per Toni Capuozzo nulla impedisce di avere due padri. A Silvia Toffanin aveva confidato di pensare, a volte, di aver fatto per quel ragazzo più che per i suoi figli, “perché mi sentivo responsabile”.

Nel maggio 2017 fu ancora lui a muoversi: Kemal aveva 25 anni e un tumore che a Sarajevo non si poteva operare. Allora Toni Capuozzo chiese aiuto con un appello sui social, raccolto dall’allora ministra della Salute Beatrice Lorenzin, e accompagnò il ragazzo in auto fino in Friuli. L’intervento arrivò a dicembre.