Toni Capuozzo morto 20 giorni dopo l'annuncio del tumore, il giornalista avrebbe compiuto 78 anni tra un mese

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lutto nel giornalismo italiano, è morto a 77 anni il noto giornalista Toni Capuozzo. Solo 20 giorni fa aveva annunciato di avere un tumore, tra meno di un mese avrebbe compiuto 78 anni. Professionista di vecchio stampo, dai primi anni Novanta è stato parte del gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto, diventando uno dei protagonisti dell’informazione televisiva italiana.

L’annuncio di Toni Capuozzo sul tumore

Il 23 ottobre, con un post sui social e una foto dall’ospedale, Toni Capuozzo aveva reso noto di avere un cancro. “Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore“, una frase chiara senza giri di parole.

“Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti. Tra le cose lasciate a metà, i conti per il funerale di Alla”, aveva aggiunto senza specificare il tipo di tumore ma assicurando che avrebbe continuato le cure necessarie per guarire.

Nel post Toni Capuozzo ha anche confidato di aver fatto “i conti con la mia vita senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile”, dove era stato ospite il 21 ottobre e nel quale aveva ripercorso la sua storia dal lavoro nelle redazioni agli anni trascorsi a raccontare le guerre.

L’esordio nel mondo del giornalismo

Toni Capuozzo è nato il 7 dicembre 1948 a Palmanova, in provincia di Udine. Si è diplomato al liceo Classico e poi si è laureato in Sociologia all’università di Trento. Negli anni universitari, ha aderito al

Partito comunista italiano e poi a Lotta Continua.

La sua carriera giornalistica è poi iniziata nel 1979 proprio sul quotidiano della formazione di sinistra extraparlamentare, seguendo le delicate vicende politiche del Sud America. Dopo questa prima gavetta, è passato al quotidiano Reporter e al periodico Panorama.

L’approdo in televisione è arrivato una decina di anni dopo, nei primi anni Novanta con il passaggio a

Mediaset. Dal 1992 ha seguito sul campo i conflitti internazionali più sanguinosi, dalla Somalia all’Afghanistan, dal Medio Oriente alla ex Jugoslavia. Proprio agli inizi dell’assedio di Sarajevo, ha salvato il piccolo Kemal, un bimbo di soli otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo.

A Verissimo, Toni Capuozzo aveva raccontato di essere riuscito a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e riportarlo in Italia, dove lo ha cresciuto come membro della sua famiglia per cinque anni per poi farlo tornare nella sua città al termine del conflitto. Nel 2004 durante la guerra in Iraq era parte della troupe del Tg5 che era stata sequestrata da truppe paramilitari Mahdiste nei pressi di Najaf.

Gli speciali e il programma Terra

Toni Capuozzo è stato anche vicedirettore del Tg5 fino al 2013 ed è ricordato in particolare per essere stato autore e conduttore di Terra!, programma di approfondimento in onda dal 2000 al 2017 prima su

Canale 5 e poi su Rete4.

Per le reti Mediaset, il giornalista ha firmato anche una lunga serie di reportage e speciali per raccontare e ricordare i più importanti eventi contemporanei, come Il sogno di una cosa, dedicato al centennale della nascita del Pci o 1992-2022 – Ritorno all’inferno, per i trent’anni dall’assedio di Sarajevo che aveva vissuto in prima persona.

Il 12 giugno 2023, poco dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha raccontato il fondatore di Forza Italia a reti unificate, così come ha continuato a fare a ogni anniversario del suo decesso, nel 2024, 2025 e 2026.

Il 21 aprile 2025, a seguito della morte di Papa Francesco, ha realizzato uno speciale dedicato al pontefice argentino. Dal 30 agosto 2026 ha condotto su Rete4 Giganti – I protagonisti, quattro serate dedicate alle vite di papa Giovanni Paolo II, Elisabetta II, John Fitzgerald Kennedy e Leonardo Da Vinci.

Le reazioni dei politici

A esprimere cordoglio per la morte di Toni Capuozzo sono stati diversi politici e colleghi, a partire dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha scritto su Facebook: “Ci lascia un giornalista coraggioso, ma soprattutto un uomo libero. Di questi tempi, una rarità. Buon viaggio, Toni”.

Anche il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa ha ricordato la perdita di “una voce autorevole, un cronista coraggioso e un testimone attento dei grandi avvenimenti della storia contemporanea. Attraverso i suoi reportage, in particolare dai teatri di guerra, ha raccontato con passione, sensibilità e rigore professionale le tragedie e le contraddizioni del nostro tempo, offrendo sempre uno sguardo profondamente umano sulle vicende che ha seguito”.