Toni Capuozzo rivela di avere un tumore con una foto dall'ospedale, "proverò ad affrontarlo, conti già fatti"

Giornalista pubblicista e freelance, scrive di attualità, cronaca e lifestyle. Ha collaborato con diverse testate online, occupandosi soprattutto di informazione digitale e contenuti per il web. Le piace raccontare i fatti in modo chiaro, dando spazio alle persone e alle storie che li attraversano.

Toni Capuozzo ha un tumore. A dirlo è proprio lui, con un post su Facebook e una foto dall’ospedale, insieme al personale sanitario. Lo storico giornalista Mediaset, che oggi ha 77 anni, ha spiegato di aver scelto di parlarne per evitare pettegolezzi sulla sua salute. Ad aiutarlo ci saranno i medici e le persone che gli vogliono bene. Quanto ai conti con la propria vita, rimanda a una conversazione con Luca Zaia, pubblicata appena due giorni prima dell’annuncio.

Il messaggio pubblicato su Facebook

“Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore”, ha scritto Toni Capuozzo su Facebook venerdì 23 ottobre.

“Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti”. Non sappiamo, leggendo il post, quale tumore gli sia stato diagnosticato. Nella fotografia che accompagna il testo si mostra con l’équipe sanitaria che lo sta seguendo.

I conti con la propria vita e il podcast di Luca Zaia

“I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo”, scrive poi Toni Capuozzo. Il riferimento è alla sua partecipazione a Il Fienile, il podcast di Luca Zaia.

La puntata è uscita il 21 ottobre e dura poco meno di un’ora e mezzo. Lì, il giornalista ripercorre la propria storia, dalle origini friulane all’impegno politico giovanile, fino al lavoro nelle redazioni e agli anni trascorsi a raccontare le guerre.

Tra i ricordi ci sono l’assedio di Sarajevo e il piccolo Kemal, il bambino che portò in Italia durante il conflitto in Bosnia. Nella conversazione trovano spazio anche il terremoto del Friuli del 1976 e le riflessioni sulla paura e sul valore del tempo.

La carriera di Toni Capuozzo, dai reportage a Terra!

Al Tg5 Toni Capuozzo è stato vicedirettore. Per Mediaset è stato in ex Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan a raccontare le guerre. A Terra! lavorava come curatore e conduttore.

A fare il giornalista aveva iniziato nel 1979: scriveva per Lotta Continua e seguiva soprattutto l’America Latina. In seguito ha scritto per Reporter, Panorama Mese ed Epoca. Friulano, nato a Palmanova il 7 dicembre 1948, ha studiato a Trento, dove si è laureato in Sociologia.

Su Rete 4 ha condotto anche Giganti – I protagonisti della storia. Dall’aprile 2026 è anche presidente di Mittelfest, a Cividale del Friuli.