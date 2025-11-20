Toni D’Angelo racconta suo padre Nino al cinema, "per anni ho nascosto di essere suo figlio": l'intervista

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita, in cui smetti di guardare tuo padre come un eroe e inizi a vederlo per quello che è davvero: un uomo, con fragilità, paure, silenzi. Per Toni D’Angelo, quel momento è arrivato tardi, dopo anni passati a fuggire da un cognome troppo ingombrante, da un’icona popolare che apparteneva a tutti tranne che a lui. Nino D’Angelo non è stato solo un padre: è stato un fenomeno di costume, un simbolo di riscatto, il volto (e il caschetto) di una Napoli divisa tra periferie e sogni. E proprio per questo, crescere accanto a lui è stato, per Toni, un percorso complicato, fatto di negazioni, rifiuti, paure, fino al crollo fisico: gli attacchi di panico a diciott’anni, e il primo gesto d’affetto vero da parte di quel padre che sembrava sempre troppo lontano, troppo impegnato a essere ‘Nino’ per essere solo ‘papà’. Nino – 18 giorni, il film al cinema dal 20 novembre con Nexo, nasce da lì: dalla necessità di guardare indietro, di mettere ordine nei ricordi, di accettare che anche l’assenza può essere una forma d’amore. È un film che racconta due uomini, più che due generazioni. Due vite parallele che per molto tempo si sono sfiorate senza toccarsi davvero. Solo diventando padre a sua volta, Toni D’Angelo è riuscito a vedere suo padre con occhi nuovi, e a capire che quei 18 giorni di distanza alla sua nascita non erano una fuga, ma una responsabilità. Questo documentario non è solo il racconto di un artista raccontato da suo figlio: è un dialogo a lungo rimandato, un confronto necessario, un gesto di riconciliazione. E forse, soprattutto, un modo per conoscersi davvero. Come ci racconta Toni D’Angelo in questa intervista esclusiva a Virgilio Notizie.

Come nasce l’idea di raccontare suo padre con il documentario Nino – 18 giorni proprio ora?

“Nasce dal fatto che ho raggiunto un’età e un’esperienza di vita che mi hanno fatto sentire pronto ad affrontare un film così personale. Oggi ho il coraggio di dire certe cose. E sicuramente ha influito anche il fatto che sono diventato padre, quattro volte. L’esperienza della genitorialità ti apre un mondo: cominci a chiederti cosa pensano i tuoi figli di te, come ti vedono, e diventa quasi naturale tornare indietro e ripensare alla tua vita e al tuo rapporto con tuo padre. Da lì è nato il bisogno e il coraggio di affrontare la storia di questo fenomeno che dal nulla è diventato un’icona, trovando anche un modo per raccontare me stesso attraverso di lui”.

Qual è stato il linguaggio che ha trovato per raccontare questa storia così personale?

“Ho trovato un linguaggio che mi permettesse di raccontare me stesso attraverso la storia di mio padre. Ho scelto di inserire un elemento autobiografico molto forte: come io sono cresciuto in parallelo alla trasformazione di mio padre in una figura pubblica, in un’icona. Racconto il mio punto di vista, la mia esperienza, le mie emozioni rispetto a questo percorso. È un modo per essere dentro la storia, ma anche per osservare da fuori. Era l’unico modo per non fare un film che potesse fare chiunque altro. Dovevo trovare il mio posto come regista e figlio allo stesso tempo”.

È stato difficile crescere come figlio di Nino D’Angelo negli anni ‘80 a Napoli?

“Sì, è stato molto difficile. Anche se avevo solo cinque anni, mi ricordo tutto. Era un periodo durissimo perché mio padre era al massimo della popolarità. A Napoli, tra il ’79 e l’82, Nino D’Angelo era ovunque. Ma per un bambino piccolo, tuo padre è solo tuo padre, una persona normale. Quindi, c’era uno scarto enorme tra quello che vedevo in casa e quello che vedevo fuori, ed era confusione. Ti sembra quasi che ti rubino il padre. È come un lutto, una separazione: gli altri lo sentono più loro che tuo. Questo ha segnato l’inizio di una sofferenza che poi ho elaborato negli anni”.

Ha mai rifiutato l’identità di figlio di Nino D’Angelo?

“In adolescenza avevo un rifiuto totale. Era un rifiuto istintivo. Se conoscevo una persona, anche una ragazza, non dicevo mai chi fosse mio padre, almeno fino a quando non lo scoprivano da soli. Volevo essere visto per chi ero io, non come ‘il figlio di’. Avevo bisogno di costruire la mia identità fuori da quella ombra. Questo atteggiamento è cambiato dopo un episodio molto forte: prima della maturità ho avuto attacchi di panico molto intensi, e mio padre mi ha aiutato. Lì è stato il primo scambio vero tra noi due, il primo gesto di comprensione adulta. Da lì, il rapporto è cambiato profondamente”.

Quando ha iniziato a riconciliarsi con la figura pubblica di suo padre?

“Quando mi sono trasferito a Bologna, per studiare al Dams. Ma già prima, dopo gli attacchi di panico e quel dialogo profondo con mio padre, avevo cominciato a cambiare sguardo. A Bologna ho conosciuto un ambiente intellettuale dove tutti la pensavano allo stesso modo, e da ribelle quale sono, ho cominciato a pensarla diversamente. Ho iniziato a studiare mio padre, a capire la sua musica, e mi sono reso conto che anche gli altri iniziavano ad apprezzarlo, proprio mentre io lo accettavo. Era il periodo in cui Goffredo Fofi, complice anche l’exploit di Tano da morire di Roberta Torre, diceva che era il più grande autore napoletano. Ho capito che quello che stavo rivalutando io lo stava rivalutando anche il mondo culturale”.

C’è stata una sequenza del film particolarmente difficile da affrontare?

“Sì, c’è una sequenza molto tosta. Durante le riprese, siamo passati per caso davanti alla casa dove abitavamo a Casoria quando ero piccolo. Lì mio padre fu vittima di un’estorsione: spararono contro casa nostra per intimidirlo, volevano una percentuale dei suoi guadagni. Quella notte mia madre ci caricò in macchina e il giorno dopo eravamo a Roma. Per me quello fu l’inizio della liberazione: andare via da Napoli fu come cominciare a vivere. Per mio padre, invece, fu una ferita profondissima, che ha tenuto nascosta per anni, perché temeva che raccontare certe cose potesse alimentare i pregiudizi sulla città. Per me però era un passaggio fondamentale da raccontare”.

Quel momento segna anche un conflitto tra lei e suo padre?

“Sì, se devo trovare un vero conflitto tra me e mio padre, è questo. Abbiamo due visioni completamente diverse di Napoli. Io ho un approccio più oggettivo, più critico, mentre lui continua a difenderla con forza, anche di fronte a episodi duri come quello. Oggi lo capisco, perché quella è la sua terra, ma io l’ho vissuta diversamente e ho sempre sentito il bisogno di dirlo apertamente, anche nel film. Ciò ci ha divisi su questo punto, ma non ha mai intaccato l’affetto profondo che ci lega”.

Cosa ha scoperto suo padre su di lei grazie a Nino – 18 giorni?

“Ha scoperto quanto aveva sottovalutato la mia sofferenza. Me lo ha detto chiaramente: non aveva idea di quanto certi momenti della nostra vita mi avessero segnato. Questo è emerso grazie al film, e in particolare grazie al testo che ho scritto per la voce narrante. Mio padre non sapeva quanto mi portassi dentro, perché io non gliel’ho mai detto, sono sempre stato molto chiuso. Per lui è stato uno shock emotivo, ma anche una rivelazione importante”.

E lei cosa ha capito di più di suo padre girando questo film?

“Ho capito quanto sia stato difficile per lui vivere con il peso del personaggio Nino D’Angelo. Gaetano, il suo vero nome, è stato spesso schiacciato da quella maschera. Ha dovuto lottare per restare attaccato a quella figura e al tempo stesso difenderla, reinventarla. Quando ha vissuto il dolore per la perdita della madre, ha trovato il coraggio di tagliarsi i capelli, cambiare immagine, cambiare tutto. Lì ho capito quanto aveva sofferto. Prima di questo film non ne avevo consapevolezza vera”.

È stato terapeutico?

“Sì, in un certo senso. Io ho sempre avuto bisogno di uno psicoterapeuta, ma non ci sono mai andato davvero. Ne ho frequentato alcuni, ma non mi fidavo, li abbandonavo subito. In un certo senso questo film è stato la mia terapia. Ho fatto autoanalisi e mi ha aiutato molto. E ha aiutato anche lui. Con mio padre non ci siamo mai detti molte cose. Non sono mai stato uno che esterna i propri sentimenti. Con questo film, però, abbiamo finalmente affrontato quelle zone d’ombra e ci siamo detti cose importanti, forse per la prima volta”.

Rispetto al rapporto con suo padre, suo fratello ha vissuto le stesse emozioni?

“Non lo so, sinceramente non ne abbiamo mai parlato. Siamo due fratelli, ma abbiamo vissuto cose diverse. Mio fratello ha sempre fatto un percorso suo, scrive di calcio per la Gazzetta dello Sport, ha avuto una strada completamente diversa. Forse io ho vissuto tutto in modo più intenso anche perché sentivo dentro qualcosa di artistico, qualcosa che andava espresso. E poi io ho vissuto i primi cinque anni della mia vita a Napoli, che sono stati durissimi: me li ricordo tutti, lui no. E questo cambia tanto: quello che vedi da bambino ti resta addosso per sempre”.

Metaforicamente, ha dovuto ‘uccidere il padre’ per conoscerlo davvero?

“Sì, a quanto pare sì. È una frase che si dice spesso, ma nel mio caso è vera. Fare questo film è stato un modo per fare pace, ma anche per fare i conti fino in fondo con lui e con ciò che rappresenta. Ed è uno dei motivi per cui oggi siamo così legati. Nel lavorare al documentario ho scoperto che gli somiglio molto, e prima non lo sapevo. Abbiamo lo stesso carattere in tante cose. Questa scoperta mi ha fatto piacere, è stato un regalo inaspettato”.

Qual è il primo gesto d’affetto che ricorda da parte di suo padre?

“Quello legato al momento degli attacchi di panico, quando avevo diciotto anni. È lì che ho visto un affetto più adulto, più consapevole. Lui è sempre stato affettuoso, ma in casa era mamma a occuparsi di certe cose: le coccole, le carezze. Col tempo ho capito che spesso lo faceva lei perché lui non ne aveva la forza. Soffriva, e noi non lo sapevamo. Era una depressione che si portava dietro da tanto, ma l’ha nascosta bene. Ora riesco a guardare quel periodo con più lucidità”.

Che padre è lei con i suoi figli?

“A me piace molto essere padre: mi fa sentire vivo. Però è difficile, perché vuoi essere perfetto, e non lo sei. Magari riesci a mantenere certi equilibri per una settimana, ma poi emergono i tuoi limiti, le fragilità. Fare il padre mi ha aiutato a rileggere anche i miei genitori. Quando sei piccolo li vedi come supereroi, poi cresci e capisci che sono persone normali, piene di dubbi e paure. E va bene così. Quando accetti questo, fai pace anche con loro”.

Cosa l’ha ferita di più dei giudizi su suo padre?

“Il fatto che ridevano di lui. Non ero il figlio di un artista ‘serio’, ma di uno che tanti consideravano quasi una macchietta. Uno che cantava canzoncine, che si vestiva in un certo modo, che aveva il caschetto. Io mi allontanavo da tutto questo, ma ne soffrivo. Il legame di sangue è forte, e anche se razionalmente vuoi prendere le distanze, emotivamente non puoi: il cuore ti chiama sempre. Alla fine, la sofferenza per come veniva trattato mi ha accompagnato per anni”.

Cosa rappresentano per lei i 18 giorni del titolo del documentario?

“I 18 giorni sono quelli in cui io sono nato e mio padre non c’era, perché stava a Palermo per lavoro. Oggi, da adulto, quei giorni li capisco perfettamente e li adoro, nel senso che li rispetto profondamente. Non era assente per egoismo o disinteresse: era via per necessità, per portare il pane a casa. Era un ragazzo diventato padre, che si trovava in una situazione difficile, senza aiuti, senza mezzi, e ha fatto quello che doveva fare. Per me rappresentano un atto d’amore, anche se all’apparenza sembrano un’assenza. Sono l’inizio simbolico della nostra storia”.

Le radici oggi, per lei, dove stanno?

“Le mie radici stanno a Napoli, e più precisamente a San Pietro a Patierno, il quartiere dove mio padre è cresciuto. Lì faceva il calzolaio con mio nonno. Oggi in quel quartiere c’è un murales enorme con il volto di mio padre, e per me è un simbolo fortissimo. Quel posto rappresenta tutto: l’origine, l’umiltà, la fatica, ma anche la dignità. È un quartiere difficile, ma vero. E mio padre, nonostante il successo, è rimasto lo stesso ragazzo di San Pietro a Patierno. Questo per me è un grande insegnamento, e anche io voglio restare così: legato a ciò che mi ha formato”.

Suo padre è uno dei pochi artisti che incontra il suo pubblico anche prima dei concerti. Quanta umiltà ha conservato secondo lei?

“Tantissima. Non lo fa per marketing o per farsi vedere: lo fa per senso del dovere, per affetto, per riconoscenza. Ha un rapporto molto vero con la sua gente. E questo non è cambiato nemmeno con il tempo o con la fama. Non ha mai costruito barriere, non si è mai montato la testa. Questa sua coerenza è una delle cose che gli riconosco di più, e che cerco di imparare anch’io”.

Nino – 18 giorni è stato presentato fuori concorso a Venezia. L’accoglienza l’ha sorpresa?

“Sì, moltissimo. Era la mia terza volta a Venezia, ma è stata la prima volta in cui mi sono veramente emozionato. La proiezione è stata un momento molto forte: io e mio padre abbiamo pianto. Abbiamo percepito subito che il pubblico aveva capito quello che volevamo dire, che il film era arrivato. E questa cosa, per chi fa cinema, è il massimo. Ci sono momenti in cui capisci che il lavoro che hai fatto non è solo tuo, ma è diventato di tutti. Ecco, quella sera è successo”.

Cosa rappresenta per lei Nino – 18 giorni nella sua carriera?

“Rappresenta una svolta. È il primo film che ho prodotto con la mia società, che ho fondato da poco più di due anni. Fino a quel momento ero sempre stato regista per altri, ma questo è stato un passo diverso, più personale, più completo. Vengo da un percorso nel cinema di genere che mi ha dato tanto ma che sento ormai lontano da me. Calibro 9 è stato il punto più alto di quel percorso, ma anche il suo punto finale. Con questo documentario voglio iniziare un nuovo tipo di cinema, più mio, più intimo, più sincero. È come un nuovo inizio”.

Tornerebbe al tipo di cinema de L’innocenza di Clara, uno dei suoi film più amati?

“Se trovassi una storia che mi fa innamorare come quella, ci tornerei subito. È un film che amo molto, anche se è poco conosciuto. Spesso chi lo ha visto mi dice che è il mio film più bello: una storia piccola, sincera, girata in modo essenziale. Quel cinema, oggi, mi manca. Lo sento vicino, perché era un cinema intimo, libero, senza condizionamenti. E, se mi capitasse qualcosa che ha lo stesso respiro, lo rifarei domani”.

Trova più semplice girare film di finzione o documentari?

“Mi diverto molto di più con i documentari. Hanno un linguaggio che mi corrisponde di più: più libero, più fluido. Io ho un rapporto difficile con le sceneggiature: quando sono troppo perfette, troppo strutturate, mi sento imbrigliato. Il documentario, invece, mi permette di esplorare, di cambiare direzione in corsa, di seguire l’istinto. Certo, anche la finzione ha il suo fascino, soprattutto quando trovi personaggi forti, da ricostruire, da reinventare. Ma sì, in questo momento, mi stimola di più il documentario. Forse anche perché mi aiuta a conoscere meglio le persone, e anche me stesso”.

Come nasce la sua passione per il cinema, considerando il legame con la musica?

“Non volevo fare il regista da piccolo. Io ero innamorato della musica. Sono andato al Dams per studiare critica musicale, volevo fare quello. Poi, per caso, ho iniziato a lavorare su corti, a fare l’assistente. E lì ho scoperto che il cinema mi faceva stare bene. Venivo da un momento molto difficile, segnato da attacchi di panico. Avevo bisogno di trovare qualcosa che mi rimettesse in equilibrio. Il cinema è arrivato così: non come una vocazione precoce, ma come un bisogno profondo, quasi terapeutico. E pian piano è diventato tutto per me”.

Che ne pensa dei musicarelli interpretati da suo padre, che ancora oggi macinano ascolti record ogni volta che passano in tv?

“Li rispetto tantissimo. Sono film che hanno portato tantissima gente in sala, e hanno permesso anche di finanziare opere importanti. Come racconta Giuseppe Tornatore nel documentario L’ultimo gattopardo su Goffredo Lombardo, il produttore della mitica Titanus, grazie ai musicarelli si potevano poi fare anche film d’autore come Il Gattopardo, per l’appunto. Erano cinema popolare, diretto, immediato, che richiamava gli spettatori”.

Cosa spera accada a Nino – 18 giorni dopo l’uscita in sala?

“Il film andrà in onda sulle reti Rai, poi uscirà in homevideo e andrà sulle piattaforme. Ma il vero desiderio è che il film non muoia dopo tre giorni. Voglio che questo film continui a vivere, che venga visto, discusso, condiviso. Non è un film solo per noi: è un film che parla anche a chi ha un padre, a chi è figlio, a chi ha vissuto un conflitto o una riappacificazione. Faremo di tutto perché resti in circolazione: ci crediamo troppo”.