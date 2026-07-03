Toni Servillo attacca Roberto Vannacci, preoccupazione per il ritorno del fascismo "aggressivo e ignorante"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Toni Servillo è un uomo di cinema che non ha mai nascosto le proprie posizioni ideologiche e politiche. Recentemente, l’attore si è detto profondamente preoccupato dall’ascesa dei movimenti di estrema destra in Europa, in Italia rappresentata al meglio dal generale Roberto Vannacci. È il ritorno di un fascismo “aggressivo e ignorante” che ormai sembrava “sepolto” commenta Servillo.

Il duro commento su Roberto Vannacci

Toni Servillo è stato intervistato dalla testata tedesca Sueddeutsche Zeitung che lo ha interpellato su temi di attualità e politica e, in particolare, sulla situazione italiana.

L’attore ha soffermato la propria attenzione su Roberto Vannacci, leader del partito Futuro Nazionale.

ANSA

Senza mezzi termine, Servillo ha dichiarato al giornale tedesco che considera il generale “un rappresentante del fascismo più buio, aggressivo e ignorante, che pensavamo di aver sepolto”.

Toni Servillo teme il ritorno del fascismo

L’Italia, sottolinea l’attore protagonista dei più grandi titoli di Paolo Sorrentino, non rappresenta un caso isolato in Europa.

L’intero continente si trova alle prese con l’ascesa di movimenti estremisti e nazionalisti, cui Servillo guarda “con molta preoccupazione”.

Si tratta di un fenomeno, prosegue, che riporta indietro non solo la cultura ma anche i diritti civili e le libertà di opinione e di manifestazione.

Il rischio, conclude Servillo, è che se l’Europa non si sveglia in fretta potrebbe finire per essere “divorata” da altri Paesi già scivolati in una deriva autoritaria.

Anche Andò e Sal Da Vinci contro Vannacci

Toni Servillo non è il primo uomo di spettacolo a criticare apertamente Roberto Vannacci e la sua politica.

Qualche giorno prima, il regista Roberto Andò aveva parlato del generale come di “un male da combattere, anche non parlandone tanto”.

Per Andò la miglior risposta è il silenzio: “Perché mi sembra che si stia contribuendo a dargli ancora più peso, parlandone continuanemente e facendo il suo gioco”.

Lontano dal leader di Futuro Nazionale anche il cantante Sal Da Vinci, che biasima le posizioni del generale sulla comunità LGBTQIA+: “Nessuno può dire a una persona come amare o che il suo modo di amare è sbagliato. È una questione di pura libertà”.

Nonostante le critiche, Futuro Nazionale di Vannacci continua a crescere nei sondaggi, ottenendo un 6,4% di preferenze (più della Lega) negli ultimi report YouTrend.