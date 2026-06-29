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È di una tonnellata di materiale pirotecnico sequestrato il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta sulla tangenziale di Catania. Un uomo di 36 anni, originario di Siracusa, è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di materiale esplodente, dopo essere stato fermato mentre trasportava fuochi d’artificio senza le necessarie misure di sicurezza.

Il sequestro sulla tangenziale: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei pressi dell’uscita Paesi Etnei della tangenziale di Catania. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla squadra volanti e al nucleo artificieri della Questura, hanno individuato un furgone sospetto in transito. Il mezzo, risultato preso a noleggio, era guidato da un uomo di 36 anni proveniente da Siracusa.

Gli operatori di polizia hanno fermato il veicolo per un controllo approfondito. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 240 prodotti pirotecnici, stipati senza alcuna precauzione. Il materiale, per un totale di una tonnellata, era trasportato in condizioni tali da mettere a rischio non solo la sicurezza del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada.

Documentazione assente e indagini sulla provenienza

Il conducente non è stato in grado di esibire alcun documento che attestasse il regolare acquisto o la provenienza legale dei fuochi d’artificio. Inoltre, non ha saputo fornire spiegazioni utili a ricostruire la filiera di approvvigionamento, maneggio e detenzione del materiale esplodente. Questo ha fatto scattare ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il materiale pirotecnico sequestrato è stato affidato agli agenti del nucleo artificieri, che hanno provveduto a metterlo in sicurezza. Successivamente, i fuochi d’artificio sono stati consegnati a una ditta specializzata incaricata del deposito, in attesa della distruzione definitiva, come previsto dalla normativa vigente.

IPA