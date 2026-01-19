Tony Dallara morto per un virus respiratorio dopo l'operazione al femore, denuncia della figlia: "Valuteremo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tony Dallara è morto all’età di 89 anni per un virus respiratorio in seguito a un’operazione chirurgica al femore. La figlia Lisa ha raccontato in tv le circostanze che hanno portato al decesso del padre, sottolineando che il cantante non avrebbe avuto un’assistenza ospedaliera “ottimale”. Interpellata sulla possibilità di presentare una denuncia, ha detto: “Faremo le nostre valutazioni, ora non abbiamo la giusta lucidità”.

Come è morto Tony Dallara: il racconto della figlia Lisa

In collegamento con Storie Italiane, Lisa, la figlia di Tony Dallara, ha fatto chiarezza sulla morte del padre, che poco prima di morire era stato sottoposto a un intervento chirurgico al femore. Il suo racconto: “L’operazione è andata molto bene, era in ottima ripresa. Poi è entrato in una struttura per fare riabilitazione a Milano, dove purtroppo dopo qualche giorno ha preso un virus“.

La figlia di Tony Dallara ha aggiunto: “Si è trattato di un problema respiratorio virale che ha fatto precipitare una situazione che era assolutamente stabile, nel giro di pochissimo tempo e inaspettatamente”.

ANSA

L’accusa alla struttura riabilitativa

La figlia di Tony Dallara, nel suo intervento nella trasmissione condotta da Eleonora Daniele, ha precisato di non voler fare polemica, pur sottolineando che, a suo dire, il padre “non ha avuto un’assistenza ospedaliera ottimale“.

Poi ha spiegato: “Mi è stato detto più volte ‘Ha 89 anni’. Sono frasi che ci hanno ferito tantissimo. Ci veniva ripetuto ogni giorno quando noi chiedevamo di fare accertamenti. Stava bene fino a una settimana prima. Pur essendo un paziente di 89 anni con le sue patologie e con percorsi non facili negli ultimi anni, il quadro era stabile e poteva stare con noi ancora un po'”.

La morte di Tony Dallara finisce in Tribunale?

Alla luce del racconto della figlia di Tony Dallara sulle circostanze che hanno portato alla morte del cantante, deceduto lo scorso venerdì 16 gennaio a Milano, la conduttrice Eleonora Daniele ha chiesto se sarà presentata una denuncia.

Lisa, la figlia di Tony Dallara, ha così risposto: “Vediamo, siamo in un momento in cui ci è piombato tutto addosso. Ora non abbiamo la lucidità giusta, vogliamo solo stare con lui e accompagnarlo fino alla fine. Poi faremo le nostre valutazioni e vedremo“.