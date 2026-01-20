Tony Effe accusato da un fotografo a Milano, lite per la figlia: "Colpito al volto con 3 pugni, lo denuncio"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tony Effe accusato di pestaggio da un fotografo che ha riferito di essere stato brutalmente aggredito dal rapper a Milano, fuori dal ristorante El Porteño Arena. I fatti si sarebbero svolti nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio. Secondo la versione del paparazzo, Effe avrebbe perso le staffe mentre si trovava con la compagna Giulia De Lellis e la loro figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre.

Milano, fotografo denuncia Tony Effe: lite per la figlia

“Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto”, ha spiegato il fotografo, come riferito dal quotidiano La Repubblica.

L’uomo ha aggiunto che la vicenda avrebbe avuto luogo alle 14.30 di domenica scorsa, fuori dal locale El Porteño Arena. La situazione sarebbe degenerata quando il rapper è arrivato a bordo di un van insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina.

“Mentre percorrevano i 50 metri per entrare nel locale per il brunch domenicale, io ho fatto il mio lavoro, scattando delle fotografie: lui non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva. Era in una carrozzina alta e tutta imbacuccata per il freddo”, ha raccontato l’uomo che sostiene di essere stato aggredito.

Sempre secondo la testimonianza del fotografo, Effe stava spingendo la carrozzina. Dopo averlo notato, l’avrebbe lasciata alla compagna De Lellis, che è entrata nel ristorante con la piccola. “Ed è venuto verso di me – ha proseguito il fotografo – Ripeteva: “Oggi non è giornata” e “Io ti ammazzo””.

“Poi – ha continuato il paparazzo – mi ha sferrato tre colpi al volto con il pugno chiuso. Credo sia un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni. Sono riuscito a restare in piedi, ma ho corso un brutto rischio. In quanti sono morti per forti colpi alla tempia?”.

L’intervento della polizia e le testimonianze

Dopo quanto accaduto, l’uomo ha contattato la polizia che avrebbe mandato sul luogo dell’aggressione tre volanti con a bordo sei agenti che hanno raccolto la testimonianza del fotografo e di una coppia che avrebbe assistito al pestaggio.

“Hanno visto tutto – ha dichiarato il paparazzo riferendosi alla coppia menzionata – e ho chiesto loro di fermarsi per testimoniare davanti alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno ascoltato me, loro e Tony Effe, che hanno fatto uscire dal locale, dove lui era entrato come se niente fosse. Non so cos’abbia dichiarato: un agente mi ha solo detto che hanno raccolto le versioni di entrambi. Io sporgerò denuncia“.

Fuori dal locale El Porteño Arena è giunta anche un’ambulanza che ha visitato rapidamente il fotografo che è poi stato portato al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove si è sottoposto alla Tac.

“Sono stato dimesso con quattro giorni di prognosi – ha aggiunto l’uomo – il referto parla di “tumefazioni dell’emivolto sinistro in corrispondenza dell’articolazione temporomandibolare” e di “eritema della cute” riconducibili a percosse. La diagnosi finale è “aggressione con contusione del massiccio facciale senza fratture”.

Il precedente con Morgan

Il fotografo ha raccontato che in oltre 20 anni di lavoro non si era mai imbattuto in una simile situazione e che solo in un’altra occasione era stato colpito fisicamente, ma in modo meno violento.

“Qualche anno fa Morgan era riuscito a sollevarmi da dietro, perché mi ero voltato per proteggere la macchina fotografica, e mi aveva strappato la camicia, ma senza colpirmi. Anche in quel caso avevo denunciato”, ha concluso.