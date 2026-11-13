Tony Piteo morto d'infarto a 54 anni nel suo studio a Gallipoli, era consigliere e segretario cittadino del Pd

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Tony Piteo, consigliere comunale e segretario del Pd a Gallipoli, è morto a 54 anni. L’avvocato, con un passato da vicesindaco della cittadina salentina, era nel suo studio quando sarebbe stato colto da un infarto. Il sindaco del centrodestra, Flavio Fasano, ha disposto la camera ardente nella sala consiliare del Comune.

L’infarto nello studio

Diplomatosi al liceo classico Quinto Ennio, si era laureato in Giurisprudenza all’Università di Lecce con una tesi di ricerca in Diritto del Lavoro dal titolo Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Iscrittosi all’Ordine degli Avvocati di Lecce, Piteo aveva avviato il suo studio legale nel 2012, in via Baroni, a Gallipoli. Proprio nel suo studio, a soli 54 anni, sarebbe stato colto da un infarto.

Dal 2018 al 2020 aveva lavorato come legale anche per la Fondazione La notte della Taranta di Melpignano, con incarichi anche all’Adisu Puglia (Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario).

La carriera politica di Tony Piteo

Nato a Gallipoli l’8 settembre 1972, Antonio Tony Piteo era un avvocato ma anche un politico di lungo corso: nel 2012 era stato assessore e consigliere comunale, diventando poi vicesindaco nella giunta di Stefano Minerva nel 2022, con deleghe a Marketing, Commercio, Turismo, Pesca e Spettacolo.

Nel marzo 2026 era stato scelto dal Pd come candidato sindaco del centrosinistra. Nonostante la sconfitta alle elezioni, vinte dal centrodestra guidato da Flavio Fasano, il segretario del Pd a Gallipoli era rimasto consigliere di opposizione.

Ondata di messaggi sul suo profilo Facebook

Sotto l’ultimo post, una foto di Gallipoli al tramonto pubblicata il 7 novembre, diverse persone hanno lasciato un ricordo: “Ci siamo conosciuti anni fa, era una bella persona. Condoglianze alla famiglia”. E ancora: “Fai buon viaggio, caro Tony. Siamo tutti fortemente scioccati”, “Dolore immenso per la perdita di una persona perbene, corretta, gentile con tutti. Sincere condoglianze alla famiglia , un forte abbraccio alla sua mamma” e “Ci sono notizie che lasciano davvero senza parole. La morte improvvisa di una persona buona, gentile e dai modi garbati lascia un senso di incredulità e tanta tristezza. È difficile trovare le parole davanti a una vita che si spegne così, all’improvviso. La vita, a volte, ci ricorda nella maniera più crudele quanto sia fragile. Un pensiero sincero e una preghiera per lui e per i suoi cari”.