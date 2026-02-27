Tony Pitony a Sanremo, "al confronto Andrea Pucci è un boyscout": Ettore Ballarino sotto la maschera di Elvis

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La “scheggia impazzita” Tony Pitony si appresta a sbarcare a Sanremo 2026. Canterà nella serata cover, duettando con Ditonellapiaga. Il cantante, che tra l’altro è autore della sigla del Fantasanremo, è un fenomeno unico nel panorama musicale italiano. Non rilascia interviste, si presenta sempre sul palco con il parruccone in stile Elvis Presley e confeziona brani oltre il politicamente scorretto, infarcendoli di volgarità. Eppure musicalmente è raffinato. Un mix che lo ha proiettato in vetta alle classifiche. Si capisce in fretta che un simile personaggio potrebbe essere una vera e propria “bomba atomica” all’Ariston. “Altro che Andrea Pucci“, come ha rimarcato Fiorello.

Sanremo 2026: arriva Tony Pitony, fenomeno unico nel panorama musicale italiano

Tony Pitony, al secolo Ettore Ballarino, ha 30 anni ed è nato a Siracusa, una “città inutile”, come lui stesso l’ha definita in una delle rare interviste rilasciate al BSMT, podcast di Gianluca Gazzoli.

Una provocazione dell’artista (tra gli ospiti più attesi della serata cover a Sanremo 2026), anche perché poi si è affrettato a dire che “Siracusa è bellissima, piena di storia, ma un po’ vuota”. “Mi dà tranquillità, qualità sottovalutata oggi, perché c’è poco da fare”, ha aggiunto.

ANSA

Per capire quanto sia grande il fenomeno Pitony basta guardare i numeri: circa due milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 13 date sold out del tour italiano, una decina di settimane nella classifica dei singoli più venduti e altrettante in quella degli album.

C’è chi lo considera l’erede di Elio e le Storie Tese per i testi demenziali, scorretti e goliardici che canta. Lui stesso ha confidato che Elio è un suo riferimento.

“Resterò su di te/ Come uno schizzo disegnato da Monet”, intona in Donne ricche, brano che contiene altre immagini sessualmente esplicite. In Stimoli gioca col termine “necrofilia” in un modo che può essere ritenuto razzista, sebbene sia palese che si tratti di un testo satirico.

Fiorello: “Andrea Pucci un boyscout a confronto”

“È lui la vera mina vagante del Festival, Pucci è un boyscout a confronto”, ha dichiarato Fiorello, nel suo programma La Pennicanza, facendo riferimento al forfait del comico, accusato di sessismo e omofobia. Anche Pitony viene attaccato in modo simile, ma affronta in modo totalmente diverso le critiche.

Il 30enne, come accennato, difficilmente rilascia interviste e non spiega il suo personaggio. Non si giustifica e non cerca di darsi un tono serio: è una sorta di meme vivente difficile da categorizzare, se non impossibile. Tuttavia, a far da contraltare ai versi volgari, c’è uno stile musicale ricercato.

Perché Pitony indossa sempre la “maschera” in stile Elvis Presley

Tornando alla chiacchierata fatta dall’artista con Gazzoli, in parte è emerso il motivo di tale mix. Il cantante ha ammesso candidamente di scrivere testi così fuori dal comune per farsi notare.

“Io sono arrabbiato con l’industria musicale. Io a Londra ho fatto una miriade di audizioni per un ruolo che poi non mi hanno dato perché ero troppo basso. Ma di cosa parliamo?”, ha spiegato a Gazzoli. E ancora: “Se Tony Pitony nasce dalla rivalsa? Cento per cento. Io ho ancora questa incazzat*** e spero di averla finché muoio. E la gente lo sta capendo e questa cosa è bellissima. L’essere volgare è un “guarda, ci sono, guardami che sono qua”.

“Io esco pazzo quando la gente mi dice “se facesse dei testi seri però…” Io non sarei qui al BSMT“, ha chiosato. E sul fatto che indossa sempre la maschera da Elvis, ha spiegato: “Mi protegge dalle rotture di scatole. Non sopporterei l’idea di andare al ristorante ed essere riconosciuto. Io voglio mangiare tranquillo”.

Prima della musica, “vendevo canapa alle aziende farmaceutiche. Spacciavo legalmente”. Poi sono arrivati anni del teatro e delle opere liriche, soprattutto in Inghilterra. Infine, le hit e il grande successo: “Io sono lo zio brillo che durante la cena canta la canzone sporca. Il mio pubblico è composto da universitari, ragazzi non giovanissimi. Tutta gente educata che sa stare al gioco”.

Pochi giorni fa il Tg1 lo ha raggiunto per una brevissima intervista. “Ma non riesci a fare una canzone normale?”, gli ha chiesto il giornalista. “C’è chi fa molto peggio, io credo di essere il migliore dei peggiori. Se un giorno vincerò Sanremo? No, lo condurrò”, ha risposto l’artista.