Topo morto in una pentola della scuola Costantini di San Paolo Bel Sito a Napoli, trovato da un'operatrice

I Nas sono intervenuti in una scuola di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, dove è stato trovato un topo morto in una pentola della mensa da un’operatrice. È stata la stessa preside dell’istituto comprensivo a segnalare quanto accaduto ai carabinieri. Attivate anche le verifiche della Asl di Marigliano, a cui il comune fa riferimento.

Topo morto trovato in una pentola a scuola

Nella mattinata di giovedì 12 febbraio un’operatrice della mensa dell’istituto comprensivo G. Costantini di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, ha trovato un topo morto in una delle pentole utilizzate per cucinare il pranzo degli alunni.

Il servizio di mensa è subito stato sospeso e la preside dell’istituto comprensivo ha allertato i carabinieri della stazione di San Paolo Bel Sito, che sono intervenuti sul posto.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, nessuno degli alunni avrebbe consumato pasti provenienti dalla pentola in cui è stato trovato l’animale.

L’intervento dei Nas

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno subito avvisato i colleghi del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, più comunemente conosciuti come Nas.

Arrivati sul posto, i militari hanno sequestrato l’animale e hanno avviato le indagini per capire se l’edificio e la gestione della mensa avessero falle sanitarie o di igiene.

Per le indagini è intervenuta anche l’Asl di Marigliano, responsabile per il comune di San Paolo Bel Sito, che ha effettuato le verifiche necessarie.

Cosa sono i Nas

I Nas, Nuclei antisofisticazioni e sanità, sono un reparto specializzato dei carabinieri incaricato di tutelare la salute pubblica e di intervenire in casi come quello di San Paolo Bel Sito.

Si occupano dei controlli sul rispetto delle norme igienico-sanitarie su cibo e bevande, ma anche sui farmaci, sui cosmetici, sulle strutture mediche e, in alcune occasioni, anche sulle sostanze stupefacenti.

Hanno una struttura di comando particolare, perché a differenza degli altri nuclei dei carabinieri dipendono dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che è parte del ministero della Salute, e non di quello degli Interni o della Difesa.