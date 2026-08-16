Tor Bella Monaca, Iole Liberatori uccisa dal figlio per 30 euro: il racconto della sorella della vittima

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una lite scoppiata probabilmente per 30 euro che Andrea Morabito (51 anni) avrebbe chiesto alla madre Iole Liberatori (71). La donna glieli avrebbe negati, quindi il figlio avrebbe reagito con uno spintone e le percosse. Infine, avrebbe nascosto il corpo della madre all’interno di un armadietto in cui la donna custodiva i prodotti per la casa, sul balcone dell’abitazione. Con quei soldi il reo confesso avrebbe voluto acquistare una dose di cocaina sotto casa.

La lite per 30 euro negati

L’indiscrezione arriva da Repubblica. Andrea Morabito, la sera di mercoledì 12 agosto, avrebbe chiesto alla madre 30 euro in contanti. Iole Liberatori, all’ennesima richiesta, avrebbe rifiutato.

Tra i due sarebbe dunque scoppiata una lite, durante la quale il 51enne avrebbe spinto la madre facendole battere la testa sul pavimento, per poi colpirla al volto e sul capo.

ANSA

Con quei denari Morabito avrebbe voluto acquistare una dose di cocaina sotto casa. La madre, che probabilmente conosceva le abitudini del figlio, avrebbe dunque rifiutato.

A dare l’allarme, il giorno successivo, era stata la sorella della vittima, Nadia Liberatori, allarmata perché dal pomeriggio precedente non aveva notizie di Iole. Nadia aveva dunque avvertito un altro nipote, che infine ha allertato le forze dell’ordine.

La versione della sorella di Iole Liberatori

Il 13 agosto la 71enne sarebbe dovuta andare al mare con la sorella Nadia, ma quest’ultima non riusciva a mettersi in contatto telefonico con lei. La donna avrebbe dunque chiamato il nipote Andrea, che le avrebbe detto: “Mamma è uscita, andava dal parrucchiere e poi dall’estetista“.

Ma a questa spiegazione Nadia non aveva creduto. I familiari hanno riferito a Repubblica che la 71enne non era solita uscire di casa con il caldo. Qualche ora più tardi, quindi, Nadia avrebbe chiesto a un altro nipote, cugino di Morabito, di andare a verificare personalmente. Sarebbe stato proprio questo congiunto, infine, a lanciare l’allarme.

La confessione di Andrea Morabito

Nella tarda serata del 13 agosto, quindi, al 14esimo piano della seconda torre di largo Ferruccio Mengaroni sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frascati. Ai militari, Andrea Morabito ha spiegato che sua madre era caduta accidentalmente e che lui, preso dal panico, l’ha nascosta nell’armadio.

Poche ore dopo, incalzato dai militari in caserma, ha confessato di essere il responsabile dell’omicidio della madre. Il 51enne è stato dunque arrestato e trasportato nel carcere di Regina Coeli.

La dipendenza dalla cocaina

Repubblica scrive che fino al 2025 Andrea Morabito viveva ad Aprilia (Latina), ma aveva già dei problemi con la dipendenza dalla cocaina. Questa dipendenza lo aveva portato a perdere il lavoro, il matrimonio e a non essere più nelle possibilità di pagare un affitto.

Per questo motivo il 51enne era stato accolto nell’abitazione della mamma, Iole Liberatori, che percepiva una pensione minima. Le liti tra madre e figlio erano frequenti, e spesso scatenate dalle richieste di denaro del figlio. Denaro, questo, che molto spesso serviva all’uomo per procurarsi la droga.