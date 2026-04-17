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Eseguito un fermo per tentato omicidio al termine di una violenta lite avvenuta nella frazione di Tor Lupara, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo per aver sparato a un 38enne durante un confronto degenerato. L’episodio, avvenuto il 9 aprile, sarebbe scaturito da vecchi dissidi tra i due uomini.

Le indagini e il fermo del sospettato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Procura della Repubblica di Tivoli ha coordinato le indagini che hanno portato all’esecuzione del decreto di fermo nei confronti del 35enne italiano. Il Pubblico Ministero ha emesso il provvedimento dopo che i militari hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

La ricostruzione della sparatoria

La sera del 9 aprile, nella frazione di Tor Lupara, il 38enne si è recato nei pressi dell’abitazione del 35enne per chiarire alcuni dissidi pregressi, nati per motivi ritenuti futili. Il tentativo di confronto è però rapidamente degenerato in una colluttazione fisica. Nel corso della lite, il 35enne ha estratto una pistola calibro 6.35 ed ha esploso almeno tre colpi di arma da fuoco. Due proiettili hanno raggiunto il 38enne alle gambe, mentre un terzo lo ha colpito di striscio alla testa.

La fuga e l’intervento dei Carabinieri

Dopo la sparatoria, entrambi gli uomini si sono allontanati autonomamente per cercare assistenza medica: il 38enne si è presentato all’ospedale di Monterotondo, mentre il 35enne si è recato al Policlinico Sant’Andrea di Roma. Da queste strutture sanitarie è partita la segnalazione ai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che hanno immediatamente avviato le indagini sotto la direzione della Procura di Tivoli.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Nel pomeriggio del 14 aprile, i Carabinieri hanno eseguito il fermo nei confronti del 35enne, che al termine delle formalità di rito è stato trasferito presso il carcere di Rebibbia, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Tivoli. L’uomo è accusato di tentato omicidio aggravato dall’uso di arma da fuoco.

Il sequestro dell’arma e le ulteriori indagini

Nel corso delle successive perquisizioni, disposte dalla Procura di Tivoli, i Carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 6.35, insieme a due colpi, ritenuta l’arma utilizzata dal 35enne durante la sparatoria. L’arma è stata trovata nell’abitazione di un coetaneo dell’indagato, che è stato denunciato per detenzione abusiva di arma comune da sparo e ricettazione. Gli accertamenti hanno infatti permesso di stabilire che la pistola era stata rubata nel corso di un furto in abitazione denunciato nel dicembre 2022 a Rignano Flaminio.

Il contesto e le indagini in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Il 35enne resta al momento in stato di fermo, mentre il coetaneo presso la cui abitazione è stata trovata la pistola dovrà rispondere delle accuse di detenzione abusiva di arma e ricettazione. La pistola sequestrata, risultata provento di furto, sarà oggetto di ulteriori accertamenti tecnici.

Le città coinvolte e i prossimi sviluppi

L’episodio ha coinvolto le città di Monterotondo, Roma e Rignano Flaminio, dove si sono svolte le principali fasi dell’indagine e dove sono state rinvenute le prove principali. Gli inquirenti attendono ora la convalida del fermo e il proseguimento delle indagini per definire il quadro accusatorio.

IPA