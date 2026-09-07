Tori in fuga a Pocenia vicino Udine, il Comune lancia l'allarme: "Prestare massima attenzione sulle strade”

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Il Comune di Pocenia, in Friuli, avverte i cittadini della presenza di tori fuggiti da un allevamento nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Parte degli animali è stata recuperata, ma alcuni si aggirerebbero ancora nelle campagne. L’amministrazione ha diramato una nota ufficiale, in cui invita la cittadinanza a osservare prudenza alla guida.

Pocenia, tori in fuga

Non sarà pericolosa come l’iconico encierro della Festa di San Firmino a Pamplona, ma la singolare situazione che si è generata nel territorio comunale di Pocenia, in provincia di Udine, non va comunque presa alla leggera.

Dal Comune è stato diramato un avviso ufficiale, rivolto a tutta la popolazione, dopo la fuga di alcuni tori da un allevamento della zona. L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 settembre e ha riguardato diverse decine di capi, allontanatisi dalla struttura agricola di appartenenza per disperdersi nelle campagne circostanti.

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Recuperati alcuni tori, ma non tutti

Le squadre incaricate del recupero sono al lavoro fin dalle prime ore successive alla fuga e sono già riuscite a riportare parte degli animali all’interno dell’azienda, ma l’operazione non può ancora dirsi conclusa.

Alcuni esemplari, infatti, continuerebbero a muoversi liberamente nelle aree rurali del comune, con la possibilità concreta che possano comparire improvvisamente lungo le strade percorse dai veicoli.

Proprio per questo motivo l’amministrazione ha diffuso la nota rivolta agli automobilisti, invitandoli a moderare la velocità e a mantenere un comportamento di guida particolarmente cauto in tutte le zone dove potrebbe manifestarsi il passaggio dei bovini.

Le raccomandazioni

Nel documento diffuso dal Comune si legge testualmente: “Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione durante la circolazione sulle strade del territorio comunale, in particolare nelle zone interessate dalla possibile presenza di animali liberi sulla carreggiata”.

Tra i suggerimenti pratici indicati nell’avviso figurano anche l’obbligo implicito di tenere una distanza di sicurezza più ampia rispetto al veicolo che precede e di rinunciare a sterzate improvvise qualora un animale dovesse attraversare la carreggiata, per scongiurare il rischio di perdere il controllo del mezzo.

L’ente locale ha infine chiesto ai residenti di farsi portavoce dell’informazione, condividendola il più possibile, così da raggiungere anche chi normalmente non consulta i canali istituzionali.

Come sottolineato dallo stesso Comune dell’Udinese, “la collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare la sicurezza degli automobilisti e degli stessi animali”.