Un arresto per tentato furto aggravato a Torino, dove un uomo di 44 anni è stato sorpreso mentre cercava di forzare alcune autovetture in sosta. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Milano, che hanno agito a seguito di una segnalazione di cittadini. L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso, mentre la Procura della Repubblica ha successivamente convalidato l’arresto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel quartiere Barriera Milano, a Torino. Gli agenti del Commissariato locale sono stati allertati da una segnalazione relativa a un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto parcheggiate in via Bologna, all’angolo con via Cimarosa.

L’intervento della Polizia

Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze di alcuni cittadini, i quali hanno riferito che il sospettato si era diretto verso piazza Respighi. Gli agenti si sono quindi spostati nella zona indicata, dove hanno individuato l’uomo, un italiano di 44 anni, mentre era intento a forzare il nottolino di una vettura parcheggiata. L’uomo aveva con sé un grosso borsone e diversi arnesi atti allo scasso.

Le auto prese di mira

Nel corso delle verifiche, la Polizia ha accertato che le auto aperte, tutte dello stesso modello, erano sei. Su ciascuna di esse era stato forzato il nottolino della portiera, segno evidente del tentativo di furto. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo per tentato furto aggravato.

La convalida dell’arresto e le conseguenze

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Oltre a ciò, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il possesso dei grimaldelli, strumenti utilizzati per compiere reati contro il patrimonio.

IPA