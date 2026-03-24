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Eseguito a Torino di un arresto per violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Un uomo italiano di circa settant’anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della ex coniuge, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli impediva di avvicinarsi.

La segnalazione e l’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è arrivata una chiamata al 112 NUE che segnalava un possibile tentativo di introduzione in una casa situata nel centro città. La centrale operativa ha inviato tempestivamente una volante del Commissariato di P.S. San Donato sul posto, dove gli agenti hanno agito con rapidità per verificare la situazione.

L’uomo trovato davanti alla porta dell’appartamento

Gli operatori di polizia, una volta entrati nello stabile, hanno salito velocemente le scale e perlustrato i pianerottoli. Giunti al piano indicato, hanno notato un uomo accovacciato davanti alla porta d’ingresso dell’appartamento. Gli accertamenti svolti sul posto hanno permesso di identificare l’uomo come un italiano di circa settant’anni, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero la sua ex coniuge.

La misura cautelare violata e l’arresto

La presenza dell’uomo davanti all’abitazione, in violazione delle misure cautelari imposte dall’autorità giudiziaria, ha portato gli agenti in servizio a Torino a procedere con l’arresto. L’intervento si è svolto senza incidenti e l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per le procedure di rito.

IPA