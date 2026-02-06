Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto e una pistola sequestrata in seguito a un episodio avvenuto nel quartiere Lucento di Torino, dove un uomo di 79 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo aver tentato una rapina in un compro-oro. L’anziano avrebbe agito per saldare un debito con alcuni operai, ma è stato bloccato grazie alla pronta reazione del titolare dell’esercizio e all’intervento delle forze dell’ordine.

La vendita dell’oro e il tentativo di rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i fatti si sono svolti nella mattinata di martedì, intorno alle 9, nel quartiere Lucento di Torino. Protagonista della vicenda è un cittadino italiano di 79 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio. L’uomo, residente nel torinese, si trovava temporaneamente in un appartamento della zona nord della città a causa di lavori di muratura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano avrebbe inizialmente tentato di risolvere i suoi problemi economici vendendo tutti i monili d’oro in suo possesso presso un compro-oro non distante dal suo alloggio temporaneo. Dopo aver fornito i documenti e ricevuto la somma spettante, si sarebbe però reso conto che il denaro non era sufficiente a coprire il debito con gli operai.

Il ritorno armato al compro-oro

Non riuscendo a ottenere la cifra desiderata, l’uomo avrebbe deciso di tornare nel negozio, questa volta armato di una pistola illegalmente detenuta. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il settantanovenne avrebbe minacciato il titolare del compro-oro puntandogli l’arma, con il colpo in canna, nel tentativo di farsi consegnare il denaro presente in cassa.

La reazione del titolare e la fuga

La situazione sarebbe potuta degenerare, ma la pronta reazione del proprietario dell’esercizio ha impedito che la rapina andasse a segno. L’anziano si è dato alla fuga, mentre il titolare ha immediatamente allertato i Carabinieri, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore e dell’accaduto.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Le pattuglie del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Operativo Oltre Dora si sono messe sulle tracce dell’uomo. Le ricerche si sono concluse poco dopo, nei pressi di un secondo compro-oro, dove il settantanovenne stava cercando di entrare. I militari lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione, trovando in suo possesso una pistola calibro 22 con doppio caricatore, per un totale di 24 colpi.

La pistola rubata e i reati contestati

Gli accertamenti sull’arma hanno permesso di stabilire che la pistola era provento di furto avvenuto nel pavese, in Lombardia. L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza, in quanto gravemente indiziato di tentata rapina e ricettazione. Attualmente si trova presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, come disposto dalla Procura di Torino, che coordina le indagini.

