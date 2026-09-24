Torino, aggrediscono e strangolano un 19esimo per il monopattino chiedendo 500 euro di riscatto

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Due arresti nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Stura, dove un giovane di diciannove anni è stato vittima di rapina e tentata estorsione. I responsabili, due minorenni di origine nordafricana, sono stati fermati dai Carabinieri dopo un breve inseguimento, mentre altri tre complici sono riusciti a fuggire con il monopattino sottratto alla vittima.

La dinamica dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Stura. Un gruppo di ragazzi ha avvicinato in modo apparentemente casuale un giovane di diciannove anni, approfittando della superiorità numerica per circondarlo. La situazione è rapidamente degenerata: il ragazzo è stato colpito e afferrato per il collo, con l’obiettivo di sottrargli il monopattino elettrico.

La richiesta di denaro e la reazione della vittima

Dopo essersi impossessati del monopattino, i membri del gruppo hanno avanzato una richiesta di estorsione, pretendendo 500 euro per la restituzione del mezzo. Nonostante la violenza subita, la vittima ha mantenuto la calma e ha deciso di reagire: ha iniziato a seguire a distanza due degli aggressori, mentre contattava il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

L’intervento dei Carabinieri e gli arresti

Nel giro di pochi minuti, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è intervenuta sul posto. Dopo un breve inseguimento a piedi, i militari sono riusciti a bloccare due dei responsabili, entrambi minorenni di 17 e 16 anni. I giovani sono stati arrestati in flagranza per rapina aggravata in concorso e estorsione, e successivamente condotti presso il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.).

La fuga dei complici e le indagini in corso

Nel frattempo, gli altri tre complici sono riusciti a dileguarsi, allontanandosi proprio a bordo del monopattino appena sottratto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciare i fuggitivi e recuperare il mezzo rubato. L’episodio ha destato particolare preoccupazione nella zona della stazione ferroviaria di Torino Stura, già nota per episodi di microcriminalità.

IPA