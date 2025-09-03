Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani cittadini egiziani sono stati arrestati per furto con strappo ai danni di un anziano, avvenuto nella tarda mattinata di sabato a Torino. L’episodio si è verificato mentre la vittima era in compagnia del coniuge. I due, dopo aver sottratto una collanina d’oro, sono stati intercettati e fermati dalla Polizia di Stato nei pressi di via Milano.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia è avvenuto in seguito a una segnalazione ricevuta nella tarda mattinata di sabato. Due giovani, identificati come cittadini egiziani di 21 anni e 19 anni, sono stati accusati di furto con strappo in concorso. L’azione criminale si è svolta in corso XI Febbraio, dove la vittima, un anziano, stava passeggiando insieme al proprio coniuge.

Il modus operandi: la collanina strappata e la fuga in monopattino

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno dei due giovani si è avvicinato alle spalle dell’anziano e gli ha strappato dal collo una collanina in oro. Subito dopo, i due si sono dati alla fuga utilizzando un monopattino, cercando di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro cittadino. La dinamica dell’episodio ha destato particolare allarme, sia per la scelta della vittima – una persona anziana – sia per la rapidità con cui è stato messo in atto il reato.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la descrizione dettagliata dei presunti autori del furto e della loro via di fuga, gli agenti hanno avviato immediatamente le ricerche. I due giovani sono stati individuati in via Milano, nei pressi di un banco mercatale all’angolo con Piazza della Repubblica. Qui, i poliziotti del Commissariato Dora Vanchiglia li hanno fermati proprio mentre stavano per rimettersi in movimento, impedendo così che potessero allontanarsi ulteriormente o disfarsi della refurtiva.

Le indagini e la posizione degli arrestati

La Procura della Repubblica ha richiesto la convalida dell’arresto per i due giovani, che ora dovranno rispondere dell’accusa di furto con strappo in concorso. Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, nei confronti degli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

