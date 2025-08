Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico il bilancio di un’operazione della Polizia Postale che ha portato alla luce una rete di produzione e detenzione di contenuti illeciti online. Un medico di Torino di 40 anni è stato fermato dagli agenti dopo due anni di indagini che hanno permesso di ricostruire dodici anni di attività criminale. L’uomo è stato individuato grazie a sofisticate tecniche di investigazione informatica, che hanno permesso di superare le barriere di anonimato del dark web.

Le indagini: due anni di lavoro tra web sommerso e chat criptate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli esperti del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) del Servizio Polizia Postale di Roma, in collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni e si sono sviluppate attraverso un’attività sotto copertura, che ha permesso agli investigatori di infiltrarsi nelle comunità pedofile del dark web, dove l’arrestato era particolarmente attivo.

Il ruolo del medico torinese: attività sportive e legami con minori

L’uomo, un medico di 40 anni residente a Torino, nel tempo libero partecipava ad attività sportive insieme a minori in età adolescenziale. Proprio questa frequentazione gli avrebbe consentito di stringere rapporti con giovani e, secondo quanto emerso dalle indagini, di produrre materiale illecito coinvolgendo direttamente alcuni di loro. L’analisi dei dispositivi informatici sequestrati ha permesso di circostanziare la sua partecipazione a chat e gruppi online, dove avveniva lo scambio e la produzione di nuovi contenuti pedopornografici.

Il dark web e la falsa sicurezza dell’anonimato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il medico si sentiva protetto dall’anonimato garantito dal protocollo Tor (The onion routing), utilizzato per navigare nel dark web. Tuttavia, gli specialisti del Cncpo sono riusciti a sfruttare ogni traccia informatica lasciata dall’indagato, associando agli pseudonimi utilizzati online una precisa identità reale. Questo lavoro ha portato all’emissione, da parte dell’Autorità giudiziaria, di un decreto di perquisizione locale, personale e informatica nei confronti del quarantenne.

Il sequestro e le prove raccolte

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato diversi dispositivi informatici, il cui esame ha permesso di ricostruire nel dettaglio le attività dell’indagato. È stato così possibile documentare la sua partecipazione alle comunità illecite del web sommerso e la produzione di materiale in chat con minorenni, con i quali aveva instaurato rapporti e organizzato incontri. Le prove raccolte hanno confermato la gravità delle accuse di produzione e detenzione di materiale pedopornografico.

Una rete di contatti: il coinvolgimento di un sacerdote

Durante le indagini è emerso che il medico aveva stretto legami con altre persone dedite allo scambio di materiale illecito, sia nel dark web che in ambienti di chat peer to peer. Tra i suoi contatti figurava anche un sacerdote della provincia di Brescia, già arrestato dalla Polizia Postale nel mese di maggio. Insieme, i due avevano ideato un gruppo a sfondo pedopornografico esclusivamente italiano, con l’obiettivo di reclutare nuovi membri disposti a produrre e condividere ulteriori contenuti illeciti.

L’operazione e la collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione che ha portato all’arresto del medico torinese è il risultato di una stretta collaborazione tra il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online di Roma e il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino. Gli investigatori hanno lavorato per oltre due anni per raccogliere elementi utili a identificare l’indagato e smantellare la rete di cui faceva parte. L’attività sotto copertura ha permesso di superare le difficoltà legate all’anonimato del dark web e di portare alla luce una realtà sommersa fatta di produzione, detenzione e scambio di materiale pedopornografico.

Le accuse e le prospettive dell’inchiesta

All’indagato sono contestati i reati di produzione di contenuti multimediali mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Le indagini hanno permesso di ricostruire dodici anni di attività illecita, durante i quali il medico avrebbe agito con la complicità di altri soggetti, tra cui il sacerdote già arrestato. L’inchiesta, secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, prosegue per identificare eventuali altri membri della rete e accertare ulteriori responsabilità.

