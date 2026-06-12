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È scattato un arresto nel quartiere Parella di Torino, dove un giovane italiano di 24 anni è stato fermato per truffa e tentata truffa ai danni di automobilisti, utilizzando il noto stratagemma dello “specchietto”. L’intervento è stato reso possibile grazie a due segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, che hanno permesso agli agenti di individuare e bloccare il responsabile.

Il modus operandi del truffatore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna, che hanno agito tempestivamente a seguito delle segnalazioni ricevute da cittadini vittime del raggiro.

Nei giorni scorsi, nel quartiere Parrella di Torino, un giovane italiano è stato sorpreso mentre metteva in atto la cosiddetta truffa dello “specchietto”. Il primo episodio si è verificato quando una donna, mentre sorpassava un’auto parcheggiata in doppia fila, ha sentito un forte colpo allo specchietto della propria vettura. Fermatasi per verificare l’accaduto, è stata raggiunta dal conducente dell’altro veicolo, che l’ha accusata di avergli danneggiato lo specchietto e ha preteso un risarcimento immediato in contanti.

Sotto pressione per l’insistenza del giovane, la vittima si è recata a uno sportello bancomat e ha consegnato 70 euro in contanti. Tuttavia, insospettita dal comportamento dell’uomo, ha deciso di seguirlo e ha notato che si appostava nuovamente in doppia fila, probabilmente in attesa di altre vittime. A quel punto, la donna ha contattato le forze dell’ordine, fornendo anche il numero di targa del veicolo sospetto.

La seconda segnalazione e la fuga

Quasi in contemporanea, un secondo automobilista ha segnalato la presenza della stessa vettura in via Fidia. Anche in questa occasione, il ventiquattrenne ha tentato di simulare un urto, ma il conducente, insospettito, è sceso dal veicolo per verificare eventuali danni e ha dichiarato di voler chiamare la Polizia. Di fronte a questa reazione, il truffatore è risalito rapidamente a bordo della propria auto e si è dato alla fuga a forte velocità in direzione di piazza Massaua.

L’intuizione e la prontezza degli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna hanno permesso di intercettare il fuggitivo in via Pietro Cossa. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo un tubo di gomma di circa 35 centimetri e un serpente di gomma della stessa lunghezza. Questi oggetti sarebbero stati utilizzati per colpire le carrozzerie delle auto in transito, simulando il rumore di un impatto e rendendo credibile la truffa.

Nel vano portaoggetti centrale, inoltre, sono state recuperate le banconote da 50 euro e 20 euro che il giovane si era fatto consegnare dalla prima vittima. Il denaro è stato successivamente restituito alla proprietaria.

Le misure adottate dalle autorità

Alla luce dei fatti accertati, il ventiquattrenne è stato arrestato per truffa e tentata truffa. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Inoltre, il Questore di Torino ha emesso nei confronti del giovane la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune per 3 anni.

Il denaro recuperato dagli agenti è stato interamente restituito alla vittima della truffa.

IPA