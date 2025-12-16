Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato aggravato il regime delle misure cautelari nei confronti di una persona già nota per la sua partecipazione a manifestazioni sfociate nella commissione di reati. I provvedimenti, eseguiti dalla Polizia di Stato, sono stati disposti dal Tribunale e dalla Procura di Torino a seguito di diversi episodi avvenuti tra il 2023 e il 2024.

Le nuove misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Torino, sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a due diversi provvedimenti di aggravamento delle misure cautelari già in atto nei confronti di una persona. Il soggetto era già stato coinvolto in precedenti manifestazioni durante le quali si erano verificati reati.

Dettagli dei provvedimenti

Il 13 dicembre, il G.I.P. di Torino, su richiesta della Procura, ha disposto, oltre all’obbligo di dimora nel Comune di Torino (già applicato per una serie di episodi delittuosi avvenuti tra il 2023 e il 2024 durante manifestazioni pro Palestina, contro il Governo e in occasione del “G7 Clima Energia e Ambiente”), anche l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

Ulteriori restrizioni dopo il corteo del 9 gennaio

Il 15 dicembre, nell’ambito di un procedimento penale relativo ai fatti avvenuti il 9 gennaio durante un corteo in solidarietà al decesso di ELGANI Ramy, il Tribunale di Torino ha confermato l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, l’obbligo di dimora nel Comune di Torino e il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore serali e notturne.

Le motivazioni dei provvedimenti

I provvedimenti sono stati adottati dall’Autorità Giudiziaria in seguito a una denuncia nei confronti della stessa persona per l’irruzione all’interno della sede della Città Metropolitana di Torino il 14 novembre e per l’assalto alla sede de “La Stampa” il 28 novembre. Tali episodi sono stati ritenuti rilevanti ai fini dell’aggravamento delle misure cautelari.

