Torino, bar in Corso Palermo chiuso per 10 giorni: arresti per droga e presenza di clienti pregiudicati

Un bar/ristorante situato in Corso Palermo, nel cuore di Torino, è stato chiuso per 10 giorni a causa della presenza di persone pregiudicate e pericolose. La decisione è stata presa dalle autorità competenti, in seguito a ripetuti controlli effettuati dal Commissariato di P.S. “Barriera Milano”.

Controlli e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nelle scorse settimane il personale del Commissariato ha intensificato i controlli all’interno del locale, identificando diverse persone con precedenti penali. Durante uno di questi controlli, un avventore è stato arrestato mentre tentava di nascondere della cocaina negli slip, insieme a 415 € in contanti.

Resistenza e detenzione di droga

In un’altra occasione, gli agenti hanno arrestato un cittadino senegalese per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha cercato di occultare la droga e 450 € in contanti, colpendo a calci e pugni i poliziotti durante il controllo.

Misure adottate

La chiusura del locale è stata disposta ai sensi dell’art. 100 TULPS, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica in una delle cosiddette zone rosse del capoluogo piemontese. L’operazione è parte di un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per contrastare la criminalità nella città di Torino.

