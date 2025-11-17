Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermo di un diciottenne per lesioni e resistenza aggravata a pubblico ufficiale durante la manifestazione No Meloni Day: 9 operatori di polizia sono stati feriti a Torino nel corso dei disordini. L’arresto, il primo dopo la recente conversione in legge del Decreto Sicurezza 2025, è stato convalidato oggi.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la manifestazione “No Meloni Day” dello scorso 14 novembre a Torino. L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta nella mattinata odierna, a seguito dell’azione condotta dalla D.I.G.O.S. e dalla Polizia di Stato.

I fatti: la manifestazione e gli scontri

Nel corso della manifestazione, un gruppo identificato come “spezzone antagonista” si è diretto inizialmente verso la stazione ferroviaria Torino Porta Nuova, utilizzando un furgone. Circa 20 manifestanti hanno forzato un ingresso di servizio per accedere ai binari della stazione, ma sono stati costretti a uscire immediatamente grazie al tempestivo intervento dei reparti di polizia già presenti all’interno dello scalo.

Durante questa fase, i manifestanti hanno lanciato diversi corpi contundenti contro gli agenti, tra cui un tombino metallico, mettendo a rischio l’incolumità delle forze dell’ordine.

Gli spostamenti e i nuovi tentativi di assalto

Dopo il primo tentativo alla stazione Porta Nuova, il gruppo si è spostato verso lo scalo ferroviario di Porta Susa, anch’esso presidiato dalle forze dell’ordine. Successivamente, i manifestanti hanno cambiato rapidamente direzione, dirigendosi verso l’ingresso della sede della Città Metropolitana di Torino, dove hanno dato inizio a un fitto lancio di uova e fumogeni contro gli operatori di polizia.

In questa fase, i partecipanti hanno tentato di entrare all’interno della sede istituzionale sfruttando l’ingresso dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e un ingresso carraio. Tuttavia, le forze dell’ordine sono riuscite a respingere il tentativo, impedendo l’accesso ai manifestanti.

Il bilancio degli scontri: feriti e arresti

Durante i disordini, i manifestanti hanno lanciato vari oggetti contro la polizia, tra cui un posacenere metallico e un estintore. In seguito a questi atti, 9 operatori di polizia hanno riportato ferite.

L’analisi dei video delle telecamere di sorveglianza ha permesso di identificare il diciottenne arrestato, ripreso mentre utilizzava un posacenere metallico da esterno, alto quasi un metro e pesante circa 5,6 kg, per colpire due operatori del Reparto Mobile, che hanno subito lesioni personali.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’arresto in flagranza differita, eseguito nella giornata di ieri, rappresenta il primo caso di applicazione della nuova normativa prevista dal Decreto Sicurezza 2025 in questo territorio. L’udienza di convalida si è svolta questa mattina e ha confermato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per l’indagato.

Il giovane è stato inoltre deferito per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso. Le indagini sono ancora in corso e le risultanze investigative sono emerse nella fase preliminare. Si sottolinea che la persona arrestata deve essere considerata presunta innocente fino a sentenza definitiva.

