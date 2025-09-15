Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per duplice tentato omicidio nella notte tra venerdì e sabato a Torino. Un uomo italiano di 35 anni è stato fermato dopo essere stato ricercato per aver aggredito, lo scorso 3 maggio, una donna e suo figlio all’interno della loro abitazione. L’aggressione sarebbe stata motivata da questioni legate a un presunto credito derivante da una compravendita di sostanza stupefacente.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e condotta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rivoli. L’uomo era destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dalla sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino.

I fatti: la ricostruzione dell’aggressione

La mattina di sabato 3 maggio, il presunto autore si è introdotto nell’appartamento di via Parri, armato di un coltello da cucina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era alla ricerca di uno dei due figli della donna, una cinquantottenne. Dopo aver fatto irruzione nell’abitazione, ha colpito con più fendenti la madre, per poi rivolgersi contro l’unico figlio presente in casa, un giovane di 28 anni intervenuto per difendere la madre.

Le conseguenze dell’aggressione

Il figlio della donna, ferito gravemente al petto e al collo, è stato costretto ad abbandonare l’abitazione per sfuggire all’aggressore. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo si era già dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Torino, sia per la violenza dell’azione sia per il movente legato a un presunto debito di 20.000 euro maturato nell’ambito di una compravendita di droga.

Le indagini e la fuga all’estero

Subito dopo il fatto, sono scattate le ricerche da parte degli investigatori. L’uomo, resosi irreperibile, ha trascorso un periodo all’estero, rendendo più complesse le operazioni di localizzazione. Gli inquirenti hanno continuato a monitorare i suoi spostamenti, fino a quando non è emerso che il sospettato era rientrato in Italia, probabilmente per la necessità di rivedere i propri affetti.

L’arresto nel quartiere Barriera Milano

L’attività investigativa si è conclusa con la cattura dell’uomo in un appartamento situato nel quartiere Barriera Milano di Torino. L’arresto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, a seguito di un’operazione mirata che ha visto impegnati diversi militari della Sezione Operativa della Compagnia di Rivoli. Il provvedimento restrittivo è stato emesso durante la fase delle indagini preliminari, e nei confronti dell’arrestato vige la presunzione di non colpevolezza.

Il movente: un debito legato alla droga

Dalle indagini è emerso che il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a un presunto credito di 20.000 euro che l’uomo riteneva di vantare nei confronti della famiglia aggredita, a seguito di una compravendita di sostanza stupefacente. L’intento dell’aggressore, secondo gli inquirenti, era quello di riscuotere il debito, e per questo si sarebbe recato armato nell’appartamento di via Parri.

La dinamica dell’aggressione

L’uomo, dopo essersi introdotto nell’abitazione, ha colpito ripetutamente la donna con un coltello da cucina. Il figlio, accorso in difesa della madre, è stato anch’egli ferito con diversi fendenti, in particolare al petto e al collo. Nonostante le gravi ferite, il giovane è riuscito a fuggire dall’appartamento, mentre l’aggressore si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

Allertati dai vicini e dai familiari, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’aggressione. L’uomo, però, aveva già lasciato l’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il movente dell’aggressione.

La fuga e il ritorno in Italia

Dopo il tentato omicidio, l’uomo si è allontanato dall’Italia, rendendo più difficoltosa la sua cattura. Gli investigatori hanno seguito diverse piste, fino a quando non è stato accertato il suo rientro nel territorio nazionale. La necessità di rivedere i propri affetti potrebbe aver spinto il sospettato a tornare a Torino, dove è stato infine localizzato e arrestato.

Il provvedimento cautelare

La misura di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino durante la fase delle indagini preliminari. L’uomo, ora detenuto, dovrà rispondere delle accuse di duplice tentato omicidio e compravendita di sostanza stupefacente. Si ricorda che, come previsto dalla legge, nei suoi confronti vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

IPA