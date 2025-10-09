Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sala giochi di via Principe Tommaso a Torino è stata chiusa dal Questore dopo ripetuti controlli che hanno evidenziato la presenza di persone con precedenti penali e diversi episodi di reati. Il provvedimento è stato adottato il 7 ottobre per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Le motivazioni della sospensione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza della sala giochi è stata presa a seguito di una serie di controlli straordinari effettuati dal personale del Commissariato di P.S. “Barriera Nizza”. Durante queste verifiche, gli agenti hanno identificato numerosi avventori, la maggior parte dei quali risultava avere precedenti penali di varia natura. In particolare, due persone sono state trovate in posizione irregolare sul territorio nazionale.

Controlli e precedenti penali

Le attività di controllo si sono svolte tra dicembre 2024 e settembre 2025. In questo arco temporale, la sala giochi è stata più volte teatro di episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In diverse occasioni, infatti, sono state identificate persone pregiudicate per reati di varia natura, confermando la presenza abituale di soggetti con precedenti penali all’interno del locale.

Sequestri di droga e denunce

Durante i controlli, gli agenti hanno anche proceduto al sequestro di sostanze stupefacenti in due diverse circostanze. In un caso, la droga è stata trovata in possesso di un avventore, che è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti. In un altro episodio, la sostanza è stata rinvenuta direttamente sul pavimento del locale, lasciando ipotizzare un utilizzo o uno spaccio all’interno della sala giochi.

Custodia cautelare e aggressione

Nel corso di un controllo effettuato ad aprile, una persona presente all’interno della sala giochi è stata sottoposta a custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un provvedimento giudiziario. In un’altra occasione, una Volante della Polizia di Stato è intervenuta per sedare una lite che si è poi trasformata in una vera e propria aggressione all’esterno dell’esercizio. Questi episodi hanno ulteriormente aggravato la posizione della sala giochi agli occhi delle autorità.

Sanzioni amministrative e provvedimenti

Oltre agli episodi di reati, la sala giochi è stata anche oggetto di due sanzioni amministrative per violazioni riscontrate durante i controlli. Questi elementi hanno contribuito alla decisione del Questore di Torino di sospendere la licenza per 7 giorni, a partire dal 7 ottobre, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

