È stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza di un bar di Torino in corso Vigevano, dopo che il locale è stato teatro di episodi di violenza e frequentato da persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza pubblica. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa dopo una serie di controlli approfonditi condotti dal personale del Commissariato di P.S. Barriera Milano.

Controlli serrati e motivazioni del provvedimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle scorse settimane il bar di corso Vigevano è stato sottoposto a una serie di accertamenti mirati. Gli agenti hanno riscontrato la presenza sistematica di clienti con precedenti di polizia e/o penali. Tra questi, sono stati identificati soggetti dediti al consumo eccessivo di alcolici e allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a diversi avventori stranieri risultati irregolari sul territorio nazionale.

Episodi di violenza e rischio per la sicurezza

Il locale è stato teatro di numerosi episodi di violenza, tra cui aggressioni e risse tra clienti. Alcuni degli scontri sono degenerati fino a provocare feriti gravi, con l’utilizzo di armi improprie come bottiglie e spranghe. In alcune occasioni sono stati coinvolti anche cani dal comportamento aggressivo, aumentando ulteriormente il rischio per la sicurezza di cittadini e avventori.

La sospensione della licenza e la chiusura del locale

Alla luce dei fatti accertati, le autorità hanno ritenuto che l’esercizio commerciale rappresentasse una fonte concreta e attuale di pericolo per la sicurezza pubblica. Per questo motivo, è stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni, con conseguente chiusura al pubblico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è entrato in vigore a partire dal 5 Agosto 2025.

La sospensione della licenza del bar di corso Vigevano rappresenta un intervento deciso contro il degrado e l’illegalità. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire nella lotta a violenza e spaccio, intensificando i controlli e adottando tutte le misure previste dalla normativa vigente. La città di Torino resta così al centro dell’attenzione per quanto riguarda la sicurezza urbana, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile.

