Due arresti per tentato furto aggravato in un condominio di Torino. Due cittadini marocchini, rispettivamente di trentaquattro anni e ventisette anni, sono stati fermati dalle Volanti dopo essere stati sorpresi a rubare e aver tentato la fuga. L’operazione è stata condotta in seguito a una segnalazione dei residenti che avevano notato movimenti sospetti all’interno dello stabile.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Alessandro Cruto, nel cuore di Torino. Poco dopo la mezzanotte, la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata che segnalava un furto in corso all’interno di un condominio. I residenti, insospettiti dalla presenza di due uomini che si aggiravano tra il cortile, i pianerottoli e la zona cantine, hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.

La fuga e il danneggiamento

All’arrivo delle pattuglie dei Commissariati di P.S. “Barriera Milano” e “Madonna di Campagna”, i due sospetti hanno tentato di darsi alla fuga. Nel tentativo di scappare, hanno anche danneggiato una grondaia del palazzo. Tuttavia, la loro corsa è durata poco: gli agenti sono riusciti a bloccarli nel giro di pochi minuti, impedendo che potessero far perdere le proprie tracce.

Il ritrovamento della refurtiva e gli indizi

Durante la perlustrazione del cortile, gli operatori delle Volanti hanno rinvenuto una bicicletta che era stata appena rubata da una rastrelliera e poi abbandonata. Inoltre, nei locali cantina, sono state trovate due porte con evidenti segni di effrazione. Addosso al trentaquattrenne sono stati trovati un paio di guanti e un cacciavite, strumenti spesso utilizzati per compiere furti e forzare serrature.

Le accuse e le false dichiarazioni

I due uomini sono stati quindi arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Ma non è tutto: entrambi sono stati anche denunciati per danneggiamento e per false dichiarazioni sull’identità personale. Durante gli accertamenti, infatti, hanno fornito ai poliziotti generalità diverse da quelle reali, nel tentativo di depistare le indagini e ostacolare l’identificazione.

L’iter giudiziario e la convalida dell’arresto

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto per i due cittadini marocchini. Attualmente, il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

