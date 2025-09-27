Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per una tentata rapina avvenuta nei pressi della stazione Porta Susa. I fatti si sono verificati a Torino nelle prime ore della notte, quando una coppia è stata avvicinata da due giovani che, dopo aver chiesto un telefono, li hanno minacciati con un taglierino. Gli agenti sono riusciti a bloccare i sospettati poco dopo, nonostante un tentativo di fuga. La Procura ha convalidato gli arresti, disponendo misure cautelari per entrambi.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, attorno all’una di notte, in piazza XVIII Dicembre, a Torino. Una giovane coppia di fidanzati stava transitando nei pressi della stazione Porta Susa quando è stata avvicinata da due ragazzi sconosciuti, rispettivamente di 19 anni e 29 anni. Uno dei due, il più giovane, aveva il volto parzialmente coperto da una grossa sciarpa.

La richiesta e la minaccia

I due giovani hanno chiesto alla coppia di poter utilizzare i loro telefoni cellulari per effettuare una chiamata. Al rifiuto dei fidanzati, uno degli aggressori ha estratto un taglierino, minacciando i presenti nel tentativo di ottenere i dispositivi. La situazione si è fatta rapidamente tesa, ma la coppia, nonostante la paura, non ha ceduto alle richieste e ha cercato di allontanarsi per chiedere aiuto.

La fuga e l’intervento della Polizia

I due malintenzionati hanno inseguito la coppia per un breve tratto, ma i fidanzati sono riusciti a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Grazie alla tempestiva segnalazione della Centrale Operativa, la Squadra Mobile della Polizia di Stato ha immediatamente diramato una nota radio alle pattuglie presenti sul territorio. Gli agenti sono riusciti a intercettare i sospettati poco dopo, nei pressi della zona della stazione.

L’arresto e le misure cautelari

Nonostante un tentativo di fuga, i due giovani sono stati fermati e tratti in arresto dagli agenti. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti. Per il diciannovenne è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, mentre per il ventinovenne sono stati stabiliti gli arresti domiciliari.

IPA