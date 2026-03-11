Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono scattate due denunce a Torino, dove è stato scoperto un traffico illecito di cani di razza. L’intervento è stato effettuato in uno stabile abbandonato nel quartiere Madonna di Campagna, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti insospettiti dal trasporto di animali all’interno dell’edificio.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una chiamata al numero 112 NUE. Alcuni abitanti della zona hanno notato movimenti sospetti: due uomini trasportavano cuccioli di razza all’interno di un condominio situato in uno stabile abbandonato. La segnalazione ha portato all’intervento delle Volanti del Commissariato San Donato e dell’UPGSP, che hanno effettuato un controllo approfondito nei locali.

Le condizioni dello stabile e il ritrovamento dei cani

Gli agenti, una volta entrati nell’immobile composto da quattro piani, si sono trovati di fronte a una situazione di degrado: ambienti fatiscenti, masserizie accatastate e sporcizia ovunque. Al secondo piano, tra escrementi e rifiuti, sono stati individuati sei cuccioli di malinois addormentati in due stanze diverse. In una camera adiacente, separata dai piccoli e senza possibilità di uscita, era rinchiusa la loro madre.

Identificazione e denunce

Durante il controllo, la Polizia di Torino ha identificato un cittadino marocchino di 30 anni, che ha dichiarato di essere il proprietario dei cani. Insieme a lui era presente un connazionale, risultato però estraneo ai fatti. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare l’Italia. Per questo motivo, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per la violazione della Legge sull’Immigrazione. Il primo uomo ha inoltre ricevuto una denuncia per ricettazione e per le condizioni di detenzione degli animali.

Il salvataggio degli animali e gli accertamenti

I cani sono stati messi in salvo dagli operatori della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale e del personale dell’ENPA. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la madre dei cuccioli era dotata di microchip e risultava intestata a una persona residente in un’altra provincia. Questo elemento ha rafforzato i sospetti di compravendita illegale e ricettazione degli animali.